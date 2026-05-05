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तमिलनाडु में गठबंधन गेम शुरू, TVK के साथ कांग्रेस की 'डील', जानें मंत्रिमंडल बंटवारे का फॉर्मूला

May 05, 2026 02:47 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कजगम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से कम प्राप्त करने के कारण अब गठबंधन की राह अपनाई जा रही है।

तमिलनाडु में गठबंधन गेम शुरू, TVK के साथ कांग्रेस की 'डील', जानें मंत्रिमंडल बंटवारे का फॉर्मूला

तमिलनाडु में इतिहास रचने वाला राजनीतिक परिवर्तन नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में एक भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद राज्य दशकों बाद पहली बार गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से कम प्राप्त करने के कारण अब गठबंधन की राह अपनाई जा रही है।

मंगलवार यानी आज टीवीके मुख्यालय में विजय द्वारा नवनिर्वाचित विधायकों के साथ की गई बैठकों में गठबंधन की रूपरेखा साफ होने लगी। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस (5 सीटें), वीसीके (2), सीपीआई (2) और सीपीआई(एम) (2) के कुल 11 विधायकों का समर्थन टीवीके को बहुमत दिलाने के लिए पर्याप्त होगा। रिपोर्ट के अनुसार, इन दलों के साथ अनौपचारिक बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने गठबंधन सरकार बनाने की इच्छा जताई है।

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इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा कि जनता गठबंधन सरकार चाहती है। हम और वामपंथी दल राज्य में धर्मनिरपेक्ष मोर्चे के तहत काम करेंगे। वहीं, टीवीके सूत्रों ने बताया कि विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान ही गठबंधन सरकार के विचार का समर्थन किया था।

मंत्रिमंडल बंटवारे का फॉर्मूला

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित गठबंधन के तहत कांग्रेस को दो मंत्रालय मिलने की संभावना है, जबकि वीसीके और वाम दलों को एक-एक मंत्रालय दिए जा सकते हैं। टीवीके अपने सहयोगियों को कुल 4 से 6 मंत्री पद सौंपने की तैयारी में है, ताकि अनुभव की कमी को पूरा किया जा सके। यहां ये बताना जरूरी है कि टीवीके के अधिकतर विधायक पहली बार चुने गए हैं। ऐसे में विजय को अनुभवी और जानकार लोगों की जरूरत है।

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यही कारण है कि सरकार में प्रशासनिक मजबूती के लिए टीवीके पूर्व आईएएस अधिकारी और भ्रष्टाचार विरोधी छवि वाले यू सगायम को विधानसभा में लाने की रणनीति बना रही है। संभावना है कि विजय द्वारा जीती गई तिरुचि पूर्व सीट से उपचुनाव कराकर उन्हें विधायक बनाया जाए।

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बताया जा रहा है कि आज ( मंगलवार ) टीवीके विधायकों द्वारा विजय को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, विजय सदन में बहुमत साबित करने के लिए एक सप्ताह का समय मांग सकते हैं और सप्ताह के अंत तक सरकार का कार्यभार संभाल लिया जाएगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह गठबंधन तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय साबित हो सकता है, जहां अब तक सत्ता हमेशा एक पार्टी के हाथ में केंद्रित रही है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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