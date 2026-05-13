Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बवाल के बाद बैकफुट पर विजय की सरकार, राधन पंडित की CM ऑफिस में नियुक्ति रद्द

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share

मुख्यमंत्री विजय ने हाल ही में राधन पंडित को अपना राजनीतिक OSD नियुक्त किया था। इस फैसले पर न केवल विपक्षी दलों ने, बल्कि गठबंधन के सहयोगियों ने भी सवाल उठाए थे।

बवाल के बाद बैकफुट पर विजय की सरकार, राधन पंडित की CM ऑफिस में नियुक्ति रद्द

तमिलनाडु की सत्ता संभालने के 3 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री विजय को अपने एक विवादित फैसले को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा है। भारी बवाल के बाद TVK सरकार ने बुधवार को विजय के निजी ज्योतिषी की मुख्यमंत्री कार्यालय में की गई नियुक्ति को रद्द करने का फैसला किया है। इससे पहले ज्योतिषी राधन पंडित वेट्रिवेल को तमिलनाडु CM ऑफिस में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और राजनीतिक विंग के सलाहकार नियुक्त किया था। इसे लेकर बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया था और फैसले पर न केवल विपक्षी दलों ने, बल्कि गठबंधन के सहयोगियों ने भी सवाल उठाए थे।

बता दें कि मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले ज्योतिषी राधन पंडित ने विधानसभा चुनाव में तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) की बड़ी जीत और विजय के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। वहीं वे टीवीके के प्रवक्ताओं में से भी एक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें ज्योतिषी के क्षेत्र में 40 से ज्यादा सालों का अनुभव है। अब CM ऑफिस में उनकी नियुक्ति हुई थी। फैसले का ऐलान होते ही विवाद शुरू हो गया था।

ये भी पढ़ें:ज्योतिषी के सहारे CM विजय, जीत की भविष्यवाणी करने वाले पंडित को दिया खास पद

VCK-CPIM ने किया था विरोध

वामपंथी दलों और थिरुमावलवन की अगुवाई वाली विदुथलाई चिरतुथईगल काची (VCK) ने सरकार के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई थी। VCK के महासचिव डी रविकुमार ने एक बयान में कहा था कि एक ज्योतिषी को सरकारी पद देना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा था, "किसी ज्योतिषी को मुख्यमंत्री का OSD बनाकर टैक्स चुकाने वालों का पैसा खर्च करना संविधान का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री की निजी पसंद से शासन का रास्ता तय नहीं होना चाहिए। उन्हें इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए।" उन्होंने कहा, “एक धर्मनिरपेक्ष सरकार में ज्योतिषी का होना गलत है।”

ये भी पढ़ें:कौन हैं राधान पंडित? जिन्हें CM विजय ने बनाया अपना OSD, जयललिता से भी कनेक्शन

वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्य सचिव पी शनमुगम ने भी इस कदम का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि किसी ज्योतिषी का राजनीतिक सलाह देना मंजूर नहीं है और यह समझदारी वाली सोच के खिलाफ है। उन्होंने एक बयान में कहा, "यह नियुक्ति लोगों की सोच को पीछे ले जा सकती है और यह लोगों को ज्योतिष की ओर जाने के लिए बढ़ावा दे सकता है, जिसे महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती ने गलत साबित किया है।" उन्होंने मांग की कि इस पर बिना देर किए दोबारा सोचा जाए। इसेक अलावा कांग्रेस ने भी नाराजगी जाहिर की थी।

ये भी पढ़ें:CM ऑफिस में पंडित की पोस्टिंग, कांग्रेस के साथ विजय के करीबियों ने खोला मोर्चा

कौन हैं राधन पंडित?

राधन पंडित पिछले कई सालों से राजनीतिक ज्योतिषी में एक जाने माने व्यक्ति रहे हैं। तमिलनाडु के इरोड जिले में जन्मे वेट्रिवेल ने 40 साल पहले ज्योतिष को अपना पेशा बनाया और मुंबई और दिल्ली में प्रैक्टिस की। उनके कई हाई प्रोफाइल क्लाइंट रहे हैं, जिनमें दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता भी शामिल थीं। 1991 में उनकी जीत की भविष्यवाणी करते हुए वह उनके करीब हो गए लेकिन जब उनकी एक भविष्यवाणी गलत हो गई तो रिश्ते में तनाव आ गया। खबरों के मुताबिक उन्होंने उनसे कहा था कि वह आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल नहीं जाएंगी लेकिन उन्हें जेल हो गई। जयललिता ने तब से उनसे सलाह लेना बंद कर दिया। इसके कई सालों बाद अब वह विजय के करीबी बन गए।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Tamil Nadu Vijay
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।