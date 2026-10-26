स्टालिन, आप सो रहे थे? डीएमके का करप्ट नेता हुआ अरेस्ट तो विजय की पार्टी देने लगी ताने
तमिलनाडु में सीएम विजय और पूर्व सीएम स्टालिन की पार्टी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। असल में डीएमके शासन के दौरान शिक्षा मंत्री रहे, अनबिल महेश को 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार किया गया है।
तमिलनाडु में सीएम विजय और पूर्व सीएम स्टालिन की पार्टी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। असल में डीएमके शासन के दौरान शिक्षा मंत्री रहे, अनबिल महेश को 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद विजय की पार्टी ने स्टालिन की पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी की आईटी विंग ने डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन पर पाखंड का आरोप लगाया। साथ ही अपने पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए।
रैली के हादसे को भी किया याद
सोशल मीडिया पर पोस्ट्स की सिरीज में टीवीके की आईटी विंग ने 2025 करूर भीड़ हादसे के बाद महेश के बयान का हवाला दिया। उस वक्त टीवीके चीफ विजय द्वारा आयोजित रैली के दौरान 41 लोग मारे गए थे। पार्टी ने जनता से बार-बार सुरक्षा नियमों का पालन करने की पूर्व मंत्री की बातों का उपयोग डीएमके नेतृत्व पर ताना मारने के लिए किया। एक पोस्ट में लिखा गया था, ‘शर्तों का पालन किया जाता है।’ साथ में एक विंकिंग इमोजी भी थी। इसके जरिए तत्कालीन शिक्षामंत्री को निशाना बनाया गया है।
छिपकली का दिया तमगा
एक अन्य पोस्ट में टीवीके की आईटी विंग ने सीधे स्टालिन को निशाना बनाया। इसमें पूछा गया कि क्या डीएमके अध्यक्ष सत्ता में रहते हुए सो रहे थे। साथ ही उनकी पार्टी के नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों पर गौर किए बिना बयान देने का आरोप लगाया। पोस्ट में कहा गया, ‘स्टालिन सर, जिन्हें पकड़ नहीं सकते...सत्ता में रहते हुए आप सो रहे थे क्या? जब आपके मंत्रियों पर इतने सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं, तब आप सिर्फ बंगाल मॉनिटर छिपकली की तरह मुंह हिला रहे हैं।
भ्रष्टाचार में डूबा बताया
एक और लंबी पोस्ट में, टीवीके की आईटी विंग ने डीएमके को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया। साथ ही उस पर विभिन्न क्षेत्रों में बार-बार भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। पोस्ट में लिखा है, ‘यह भ्रष्टाचार में डूबी, बदबूदार डीएमके-क्या ये हर शादी के घर में तबाही नहीं है? क्या यह सही है कि जिन्होंने हर क्षेत्र में लगातार भ्रष्टाचार के खेल खेले। एक भी विभाग नहीं छोड़ा। अब खुद को सदाचारी दिखा रहे हैं?’ आगे कहा गया कि डीएमके, जिसने सभी को छोड़ दिया, अब कानून और न्याय भी भ्रष्टाचार के मामलों में इसे छोड़ रहे हैं।
गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद चेन्नई अपराध शाखा (सीसीबी) पुलिस ने सोमवार द्रमुक के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु के पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी को सौ करोड़ रुपए के निजी स्कूल धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की एक विशेष टीम ने इस मामले में पांचवें आरोपी के रूप में नामजद अनबिल महेश को उनके अमजिंकारई स्थित आवास से गिरफ्तार किया। उन्हें शुरुआती पूछताछ के लिए ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय ले जाया गया। इसके बाद उनका चिकित्सा परीक्षण कराए जाने की संभावना है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।