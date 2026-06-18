‘विजय की TVK और BJP में बढ़ रहीं नजदीकियां’, उदयनिधि बोले- हमारे समय में राज्यपाल...
तमिलनाडु में नेता विपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने थलपति विजय की टीवीके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे समय में राज्यपाल कभी भी पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ पाए, जबकि टीवीके सरकार में ऐसा हुआ।
तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सदन में राज्यपाल वी. आर. आर्लेकर द्वारा पूरा अभिभाषण पढ़े जाने और परंपरा के विपरीत दो बार राष्ट्रगान बजाए जाने से यह लगता है कि सत्तारूढ़ विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं।
उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा परिसर के बाहर मीडिया से कहा, "डीएमके के हमारे समय (शासन) में राज्यपाल (आर. एन. रवि) ने कभी भी पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा था। अब, आश्चर्यजनक रूप से, राज्यपाल ने बिना किसी फेरबदल के पूरा अभिभाषण पढ़ा है। इसने हर किसी के मन में एक संदेह पैदा कर दिया है कि क्या इस सरकार और केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही भाजपा के बीच कोई सुविधाजनक ढंग से नजदीकियां बढ़ रही हैं।"
उदयनिधि ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया गया एक नीतिगत दस्तावेज और भविष्य का खाका होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अभिभाषण टीवीके द्वारा अपनी प्रशंसा का ढिंढोरा पीटने के अलावा कुछ नहीं है। डीएमके नेता ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "इसमें इस बारे में कुछ भी नहीं है कि वित्तीय आवंटन के साथ टीवीके के आसमान छूते चुनावी वादों को कैसे लागू किया जाएगा।"
'राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण पढ़ा, जो कि असामान्य'
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, " राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण पढ़ा, जो कि असामान्य है। इससे हमें एक वाजिब संदेह होता है कि क्या टीवीके के मौजूदा शासक और भाजपा किसी समझौते पर पहुंच गये हैं।" यह अभिभाषण केवल सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए केवल रील बनाने की सामग्री है। अपनी खुद की तारीफ करने के अलावा, इसमें कोई ठोस बात नहीं है।"
'राष्ट्रगान दो बार बजाया गया'
शुरुआत में तमिल प्रार्थना गीत (तमिल थाई वाझथु) के बाद और फिर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, राष्ट्रगान दो बार बजाया गया। इस तरह दो बार राष्ट्रगान बजाये जाने को उदयनिधि ने परंपरा का उल्लंघन करार देते हुए कहा, "यह दर्शाता है कि टीवीके और भाजपा करीब आ गये हैं। तमिलनाडु विधानसभा की परंपरा शुरुआत में तमिल प्रार्थना गीत गाने की और राज्यपाल के सदन से प्रस्थान करते समय राष्ट्रगान बजाने की रही है। स्थापित परंपरा का उल्लंघन करते हुए सदन में कभी भी दो बार राष्ट्रगान नहीं बजाया गया है।"
राज्यपाल आर्लेकर ने राष्ट्रगान बजाए जाने को बताया ऐतिहासिक
इस बीच, राज्यपाल आर्लेकर ने सदन में दो बार राष्ट्रगान बजाए जाने को 'ऐतिहासिक' बताया। उन्होंने राजभवन के 'एक्स' हैंडल पर एक संदेश में कहा, "पहली बार, सत्र की शुरुआत और राज्यपाल के अभिभाषण के समापन पर, दोनों समय राष्ट्रगान गाया गया। यह ऐतिहासिक घटना लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने का एक प्रमाण है, जो तमिलनाडु के लोगों की उन आकांक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा करती है जो राज्य सरकार और राज्यपाल कार्यालय के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध चाहते हैं।"
'एक नए युग की शुरुआत'
उन्होंने कहा, "आज का दिन तमिलनाडु विधानसभा में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह अत्यधिक संतोष देता है कि तीन साल के अंतराल के बाद, बिना किसी व्यवधान के सदन में राज्यपाल का पूरा अभिभाषण पढ़ा गया।" उन्होंने सभी पक्षों के बीच एक एकीकृत और सौहार्दपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, "हम सभी ने उसी लक्ष्य की ओर अपनी सामूहिक यात्रा शुरू कर दी है।"
DMK विधायकों ने किया विरोध-प्रदर्शन
सदन में प्रवेश करने से पहले, उदयनिधि के नेतृत्व में डीएमके विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और टीवीके सरकार पर कानून-व्यवस्था ठप करने तथा विपक्षी विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने हाथों में कृपया अपना मुंह खोलें, मुख्यमंत्री महोदय लिखे हुए तख्तियां ले रखी थीं और विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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