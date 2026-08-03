सीएम विजय थलपति का पहला बड़ा इम्तिहान, कर्नाटक के खिलाफ कावेरी विवाद में तोड़ पाएंगे घेरेबंदी
फिल्म अभिनेता विजय थलपति ने चमत्कारिक जीत हासिल करके तमिलनाडु के सीएम की गद्दी तो हासिल कर ली। लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में विजय की पहली बड़ी परीक्षा है, कावेरी विवाद।
फिल्म अभिनेता विजय थलपति ने चमत्कारिक जीत हासिल करके तमिलनाडु के सीएम की गद्दी तो हासिल कर ली। लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उनके लिए इम्तिहानों का सिलसिला अब शुरू हुआ है। इस कड़ी में विजय की पहली बड़ी परीक्षा है, कावेरी विवाद। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच इस विवाद में विपक्ष विजय को घेरने में जुटा हुआ है। वहीं, विजय लगातार एक्टिव होकर मुकाबला कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि विजय विपक्ष की इस घेरेबंदी में फंसते हैं या सिनेमा के थलपति अंदाज में अपना झंडा बुलंद कर लेते हैं।
सर्वदलीय बैठक बुलाने का दबाव
असल में विपक्ष टीवीके सरकार पर दबाव बना रही है कि वह इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए और चर्चा करे। हालांकि सराकर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। आरोप है कि विपक्ष की मंशा तमिलनाडु का भला करने की नहीं है। बल्कि, वह इस मुद्दे को उछालकर मुख्यमंत्री विजय के लिए सियासी मुश्किलें पैदा कर रहा है। सत्ताधारी दल के मुताबिक विपक्षी दल सर्वदलीय बैठक भी इसी मंशा के साथ बुलाने का दबाव डाल रही हैं। बता दें कि डीएमके ने सवाल उठाया है कि आखिर मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाने से क्यों हिचक रहे हैं। विपक्ष का यह भी तर्क है कि कर्नाटक में तो सरकार मेकदातू बांध के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
डीएमके और कर्नाटक के सीएम पर आरोप
वहीं, विपक्ष की इस मांग को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठ टीवीके नेता निर्मल कुमार ने कहाकि इस मुद्दे पर पहले ही तमिलनाडु विधानसभा में चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहाकि सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में रिजॉल्यूशन पास किया था। फिर सर्वदलीय बैठक की क्या जरूरत है? निर्मल कुमार का कहना है कि डीएमके केवल हमारे मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहती है। उसे तमिलनाडु की भलाई से कुछ लेना-देना नहीं है। निर्मल कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार डीएमके की फर्स्ट फैमिली के करीबी हैं। उधर डीएमके ने तीन अगस्त यानी सोमवार को तंजावुर में टीवीके सरकार के कावेरी और किसानों को लेकर अपनाए जा रहे रुख पर बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी की हुई है।
टीवीके ने दिया भरोसा
गौरतलब है कि पूर्व में तमिलनाडु में जब भी कोई अहम मसला उठा, डीएमके और एआईएडीएमके ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर उस पर चर्चा की थी। हालांकि टीवीके सरकार, अलग रणनीति अख्तियार करती नजर आ रही है। विजय ने बेंगलुरु जाकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से सीधे बातचीत की योजना बनाई है। हालांकि कर्नाटक में बिगड़ते हालात के बीच यह यात्रा फिलहाल स्थगित हो चुकी है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद, टीवीके सरकार के सूत्रों का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वह इस मुद्दे को हल कर लेंगे। साथ ही उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि कावेरी नदी के पानी पर तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
कर्नाटक हुआ एकजुट
उधर कावेरी विवाद पर रविवार को कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में राज्य के हितों की रक्षा के लिए एक साझी कानूनी रणनीति का सर्वसम्मति से समर्थन किया गया । इसके साथ ही दशकों पुराने नदी जल विवाद के एकमात्र स्थायी समाधान के रूप में लंबे समय से लंबित मेकेदातू संतुलन जलाशय परियोजना को पुनर्जीवित करने पर सहमति बनी। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पूर्व मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यह बैठक कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की कावेरी जल नियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के उस निर्देश को बरकरार रखने के कुछ दिनों बाद हुई, जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया था।
क्या बोले डीके शिवकुमार
वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहाकि उनकी सरकार कावेरी मुद्दे पर राज्य के किसानों और जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने संगठनों से प्रस्तावित ‘कर्नाटक बंद’ का आह्वान वापस लेने की अपील की। शिवकुमार ने बताया कि कावेरी जल विवाद के मद्देनजर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर बेंगलुरु की अपनी यात्रा टालने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने इस कदम को दोनों राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने में मददगार बताया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।