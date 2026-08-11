कॉकरोच प्रदर्शन के बाद थलपति विजय का बड़ा दांव, विधानसभा में नीट के खिलाफ प्रस्ताव पास

बीते कई हफ्तों में देश में परीक्षाओं के पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीते महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। अब मुख्यमंत्री विजय नीट के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए हैं।

नीट परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर देश भर में हुए प्रदर्शनों के बाद अब थलपति विजय ने इसे लेकर एक बड़ा दांव चला है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की अगुवाई वाली मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को पास करा लिया गया है। प्रस्ताव में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव को जहां विपक्षी डीएमके का समर्थन मिला, वहीं भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया और सदन से वॉकआउट कर दिया।

इससे पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और TVK नेता के अरुणराज ने विधानसभा में इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि नीट परीक्षा सामाजिक न्याय, समानता और राज्यों के अधिकारों के पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा के अवसरों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

स्वास्थ्य मंत्री अरुणराज ने कहा, “पेपर लीक, युवाओं की कीमती जान जाना और छात्रों के भरोसे को ठेस पहुंचना, ये सभी नीट पर सवाल खड़े करते हैं। 12 साल की स्कूली शिक्षा के बजाय केवल एक दिन की नीट परीक्षा यह तय करती है कि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे या नहीं, जो सही नहीं है।”

विजय को मिला विपक्ष का साथ नीट के खिलाफ इस प्रस्ताव को तमिलनाडु विधानसभा में पुरजोर समर्थन मिला। विपक्षी DMK, AIADMK, PMK और कई वामपंथी दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। प्रस्ताव पेश होने के बाद भाजपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बता दें कि तमिलनाडु ने हमेशा से ही नीट परीक्षा का विरोध किया है। मुख्यमंत्री विजय से पहले डीएमके ने भी नीट का समर्थन नहीं किया था। राज्य का तर्क है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिर्फ 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नंबर के आधार पर होना चाहिए। कई अन्य दक्षिणी राज्यों ने भी सेंट्रलाइज्ड परीक्षाओं को हटाने की मांग की है।