विजय थलपति बनेंगे PM उम्मीदवार, राहुल गांधी के लिए नई चुनौती? किस मूड में TVK
तमिलनाडु सरकार में मंत्री खुलकर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। खास बात है कि केंद्र में सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस राज्य में टीवीके के साथ ही सरकार में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उम्मीदवार बता रही है।
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए मैदान अभी से सजता हुआ नजर आ रहा है। एक ओर जहां विपक्ष का सबसे बड़ा दल सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बता रहा है। वहीं, तमिलनाडु की राजनीति में मेगा एंट्री करने वाले सीएम सी जोसेफ विजय भी इस दौड़ में नजर आ रहे हैं। हालांकि, उन्होंने इसे लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन डेब्यू चुनाव में तगड़ी जीत दर्ज करने वाली TVK यानी तमिलगा वेत्री कषगम इस बात पर जोर दे रही है।
कहां से शुरू हुई बात
18 अगस्त को ही तमिलनाडु सरकार में मंत्री एम शरतकुमार ने विजय को अगला पीएम बताया है। उन्होंने कहा, 'हमारे नेता, जो हमारे दिलों में, घरों और सेंट जॉर्ज फोर्ट में सीएम हैं। वह अगले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। आप बगैर एएम और पीएम देखे काम करते हैं। आप निश्चित रूप से अगले पीएम हैं।'
हालांकि, यह पहली बार नहीं है। इससे पहले राज्य सरकार में एक और मंत्री आधव अर्जुन मांग कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री दक्षिण भारतीय राज्य से होना चाहिए। उन्होंने कहा था, 'आज भी ऐसी स्थिति है कि पांच या छह उत्तरी राज्यों के एक साथ आने पर प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। इस स्थिति को बदलना चाहिए। भविष्य में प्रधानमंत्री दक्षिणी राज्यों, तमिलनाडु से चुना जाना चाहिए।'
सिर्फ यूपी और बिहार के लिए नहीं है सत्ता- अर्जुन
उन्होंने कहा कि सत्ता केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के लिए नहीं है। उन्होंने कहा था, 'तमिलनाडु विधानसभा में जिस तरह हमारी आवाज गूंजी है, उसी तरह संसद में प्रधानमंत्री के रूप में भी हमारी आवाज गूंजनी चाहिए। परिसीमन पर यह प्रस्ताव इसी उद्देश्य के लिए है। अर्थव्यवस्था के मामले में हम महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर हैं। लेकिन संसद में बनाए जाने वाले सभी कानून तमिलनाडु के खिलाफ क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सत्ता का ढांचा जनसंख्या की ताकत के आधार पर काम कर रहा है।'
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बता रही कांग्रेस
जून में तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद कांग्रेस के लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर ने राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात कही थी। एजेंसी वार्ता के अनुसार, उन्होंने कहा था कि 2026 में कांग्रेस सरकार में भागीदारी करेगी और इसके बाद पार्टी का अगला लक्ष्य 2029 का लोकसभा चुनाव होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि देश की सत्ता जनता के हाथों में वापस लानी है और राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने संदेश के अंत में कहा, 'आइए, एकजुट हों… साथ मिलकर काम करें… और जीत हासिल करें।'
तमिलनाडु में साथ हैं टीवीके और कांग्रेस
खास बात है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद टीवीके के पास जरूरी आंकड़े नहीं थे। पार्टी 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीती थी और बहुमत से महज 10 सीटें दूर थी। तब 6 मई को 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला कर लिया था। कांग्रेस के समर्थन के बाद गठबंधन 113 पर पहुंच गया था। बाद में वीसीके, लेफ्ट समेत कई दलों ने विजय की अगुवाई में गठबंधन को बहुमत पार पहुंचाया और राज्य में सरकार बनाई।
खास बात है कि तब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चूड़ांकर ने कहा था कि टीवीके और कांग्रेस के बीच आगामी निकाय चुनावों, लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए गठबंधन होगा।
DMK को छोड़ गई कांग्रेस
कांग्रेस के इस फैसले का बड़ा असर INDIA गठबंधन पर पड़ता दिखा था। पार्टी डीएमके के साथ साल 2016 से गठबंधन में थी, लेकिन बाद में टीवीके के साथ जाने का फैसला किया। दोनों दलों ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 में से 38 लोकसभा सीटें जीती थीं। जबकि, 2024 के चुनाव में आंकड़ा 39 पर पहुंच गया था।
इससे पहले भी साल 2004 से 2013 तक कांग्रेस और डीएमके साथ रहे थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रीलंकाई तमिल के मुद्दे पर अलग हो गए थे। बाद में 2016 में दोनों फिर साथ आए। साथ छोड़कर टीवीके को समर्थन देने पर डीएमके ने जमकर नाराजगी जाहिर की थी और इसे धोखा देना बताया था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें