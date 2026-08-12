वंदे मातरम् की तर्ज पर तमिलनाडु में 'तमिल थाई वजथु', सरकारी कार्यक्रमों में सबसे पहले बजेगा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार ने राज्य के आधिकारिक गीत तमिल थाई वजथु को सरकारी कार्यक्रमों में सबसे पहले गाना अनिवार्य कर दिया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम् की तर्ज पर तमिल थाई वजथु को सबसे पहले गाने का आदेश जारी किया है। राज्य के आधिकारिक गीत तमिल थाई वजथु को अब शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संगठनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत में अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। यह निर्देश तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव के बाद जारी किया गया। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार राज्य के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगी। इस प्रस्ताव का समर्थन विपक्षी दल डीएमके और एआईएडीएमके सहित कई दलों ने किया।

प्रस्ताव रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिल केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली और भावनाओं का अभिन्न अंग है। मातृभाषा अपनी माता की तरह पवित्र होती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तमिल थाई वजथु को प्राथमिकता देना भारत की एकता या संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है। उनके अनुसार कि यह कदम देश के विविधता में एकता के सिद्धांत को मजबूत करता है और इसे राजनीतिक विवाद का विषय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकार के नए आदेश में 23 नवंबर 1970 के पुराने सरकारी आदेश का उल्लेख किया गया है, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में तमिल थाई वजथु गाने का निर्देश पहले से मौजूद था। 12 दिसंबर 2021 को इसे आधिकारिक रूप से राज्य गीत का दर्जा दिया गया था। नए आदेश में इस प्रावधान को दोहराते हुए सभी संबंधित संस्थानों में इसे सबसे पहले गाने को अनिवार्य किया गया है। प्रस्ताव में यह भी बताया गया कि तमिल थाई वजथु मनोनमनियम सुंदरनार के 1891 के नाटक 'मनोनमनियम' से लिया गया है। इसमें तमिल भाषा को प्राचीन शास्त्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने और तमिल सभ्यता के गौरवशाली इतिहास पर बल दिया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने प्रस्ताव पारित होने की घोषणा करते हुए कहा कि इसे लागू करने के लिए किसी अन्य प्राधिकरण की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विधानसभा का प्रस्ताव है और मुख्यमंत्री की आवाज संपूर्ण तमिल समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है।