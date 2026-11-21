स्टालिन को हराने वाले विजय थलपति के विधायक की मौत, क्या फिर वापसी करेंगे DMK चीफ?
तमिलनाडु की कोलाथुर सीट से विधायक वीएस बाबू के निधन के बाद उपचुनाव का रास्ता खुल गया है। इसी सीट पर एमके स्टालिन को विजय की पार्टी टीवीके के उम्मीदवार ने हराया था। क्या डीएमके प्रमुख एक बार फिर कोलाथुर से चुनाव लड़ेंगे?
तमिलनाडु की राजनीति में कोलाथुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर सबकी नजरें टिक गई हैं। सीएम विजय थलपति की पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कझगम के विधायक वीएस बाबू के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है। अब यहां उपचुनाव होना है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन एक बार फिर कोलाथुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे?
वीएस बाबू ने विधानसभा चुनाव में स्टालिन को हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था। स्टालिन 2011 से लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने डीएमके के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। पार्टी को विधानसभा चुनाव में सत्ता भी गंवानी पड़ी थी। अभिनेता से नेता बने विजय की नई पार्टी टीवीके ने डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया था।
डीएमके के भीतर स्टालिन को फिर मैदान में उतारने की मांग
वीएस बाबू के निधन के बाद कोलाथुर सीट पर होने वाला उपचुनाव डीएमके के लिए अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने का मौका बन सकता है। पार्टी के भीतर कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि एमके स्टालिन इस सीट से दोबारा चुनाव लड़ें।
डीएमके सांसद सी रविंद्रन ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि स्टालिन को कोलाथुर से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, इसका फैसला पूरी तरह उन्हीं के हाथ में है। हालांकि, पार्टी कार्यकर्ता उन्हें दोबारा चुनाव मैदान में देखना चाहते हैं।
रविंद्रन ने कहा, “यह हमारे नेता का निर्वाचन क्षेत्र है। फैसला उनका है और केवल वही इस पर निर्णय ले सकते हैं। डीएमके कार्यकर्ता के तौर पर हम चाहेंगे कि वह चुनाव लड़ें, लेकिन अंतिम फैसला हमारे नेता ही करेंगे।”
8,795 वोटों से हारे थे एमके स्टालिन
कोलाथुर विधानसभा सीट पर इस साल हुए चुनाव में वीएस बाबू ने एमके स्टालिन को 8,795 वोटों से हराया था।
- वीएस बाबू को कुल 82,997 वोट मिले थे।
- एमके स्टालिन को 74,202 वोट मिले थे।
- जीत का अंतर 8,795 वोटों का रहा।
इस नतीजे के साथ ही कोलाथुर में स्टालिन की लगातार जीत का सिलसिला टूट गया। वह 2011 से इस सीट पर जीत दर्ज करते आ रहे थे।
डीएमके से शुरू किया था राजनीतिक सफर
वीएस बाबू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत डीएमके से की थी। पार्टी में आगे बढ़ते हुए वह चेन्नई (उत्तर) जिले के सचिव भी बने। साल 2006 में वह पुरासावलकम विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और 2011 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।
इसके बाद उन्होंने डीएमके छोड़कर एआईएडीएमके का दामन थाम लिया। विधानसभा चुनाव से पहले वह विजय की पार्टी टीवीके में शामिल हो गए और कोलाथुर से चुनाव लड़ा। इसी सीट पर उन्होंने डीएमके प्रमुख स्टालिन को शिकस्त दी थी।
उपचुनाव से डीएमके और टीवीके, दोनों की परीक्षा
कोलाथुर में होने वाला उपचुनाव दोनों दलों के लिए अहम माना जा रहा है। डीएमके के पास इस चुनाव के जरिए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने का मौका होगा। हालांकि, अगर स्टालिन खुद चुनाव लड़ते हैं और उन्हें फिर हार मिलती है तो उनकी पिछली हार का राजनीतिक असर और गहरा हो सकता है।
दूसरी ओर, टीवीके के लिए इस सीट को बरकरार रखना बड़ी चुनौती होगी। विधानसभा चुनाव में मिली हाई-प्रोफाइल जीत के बाद उपचुनाव यह भी परखेगा कि विजय की पार्टी अपना चुनावी समर्थन बनाए रखने में कितनी सफल रहती है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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