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विजय के तमिलनाडु का CM बनते ही दो IAS अधिकारियों की हुई नियुक्ति, मिली बड़ी जिम्मेदारी

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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डॉ. पी. सेंथिल कुमार का तबादला कर उन्हें विजय के अतिरिक्त मुख्य सचिव-सचिव I के पद पर तैनात किया गया है। इसी तरह, लक्ष्मी प्रिया का तबादला कर उन्हें मुख्यमंत्री के सचिव-II के पद पर नियुक्त किया गया है।

विजय के तमिलनाडु का CM बनते ही दो IAS अधिकारियों की हुई नियुक्ति, मिली बड़ी जिम्मेदारी

TVK चीफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीएम बनते ही विजय ऐक्शन में आ गए हैं और कई बड़े फैसले किए। इस बीच, दो आईएएस अधिकारियों की भी नियुक्ति हुई है, जिन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई। तमिलनाडु सरकार ने दोनों IAS अधिकारियों को विजय का आधिकारिक सचिव नियुक्त किया है।

राज्य सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. पी. सेंथिल कुमार का तबादला कर उन्हें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव-सचिव I के पद पर तैनात किया गया है। इसी तरह, आदेश में कहा गया कि आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग की सचिव जी लक्ष्मी प्रिया का तबादला कर उन्हें मुख्यमंत्री के सचिव-II के पद पर नियुक्त किया गया है।

हालांकि, 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में 'तमिलगा वेट्री कझगम' को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, लेकिन विजय कांग्रेस, VCK, CPI, CPI(M) और IUML का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे। इस तरह उन्होंने 120 विधायकों को एकजुट किया और सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। विजय ने राज्य में बिजली, महिलाओं की सुरक्षा और नशामुक्ति से जुड़ी तीन जन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू कीं।

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इसके अलावा, विजय ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद विजय की यह पहली समीक्षा बैठक थी। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक के दौरान तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति का व्यापक आकलन किया गया।

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विजय ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों को रोकने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की रणनीतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति की निरंतर और व्यापक समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में मुख्य सचिव एम. साईकुमार, अपर मुख्य सचिव (गृह, निषेध और आबकारी विभाग) के. मणिवासन और पुलिस महानिदेशक संदीप राय राठौर उपस्थित थे।

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Madan Tiwari

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लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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