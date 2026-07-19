विजय का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, गूगल पे से ली ₹2.39 लाख की रिश्वत! 7 अधिकारी एक साथ सस्पेंड

यह बड़ी कार्रवाई तमिलनाडु के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी DVAC की रिपोर्ट के बाद हुई है। विजिलेंस टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट चेन्नई नगर निगम को सौंपी, जिसके तुरंत बाद इन अधिकारियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है। चेन्नई नगर निगम (GCC) के सात अधिकारियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और संदिग्ध लेन-देन के गंभीर आरोप हैं। यह पूरी कार्रवाई पिछले हफ्ते चेन्नई के दो जोन में अचानक की गई छापेमारी के बाद हुई है, जहां जांच टीम को भारी मात्रा में कैश और डिजिटल ट्रांजैक्शन के संदिग्ध रिकॉर्ड मिले थे।

इस छापेमारी में सबसे चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के फोन की जांच की गई। नगर निगम के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान यह इंजीनियर अपने गूगल पे (GPay) अकाउंट पर हुए ₹2.39 लाख के लेन-देन का कोई हिसाब नहीं दे पाया।

विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद गिरी गाज यह बड़ी कार्रवाई तमिलनाडु के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी DVAC की रिपोर्ट के बाद हुई है। विजिलेंस टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट चेन्नई नगर निगम को सौंपी, जिसके तुरंत बाद इन अधिकारियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई।

यह छापेमारी उत्तर और मध्य चेन्नई के दो प्रमुख जोन में हुई थी। इसमें जोन-6 (कोलाथुर, अयानवरम और पेराम्बुर) और जोन-9 (मायलापुर, थाउजेंड लाइट्स और नुंगमबक्कम) शामिल हैं। इन इलाकों में लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद विजिलेंस ने जाल बिछाया था।

नौकरी के बदले घूस और फर्जी बिलिंग, अब सीधे बर्खास्तगी की तैयारी चेन्नई नगर निगम में पिछले कुछ दिनों के भीतर यह दूसरा बड़ा क्रैकडाउन है। अभी कुछ दिन पहले ही छह अन्य अधिकारियों को रिश्वतखोरी, फर्जी बिलिंग और नौकरी के बदले पैसे लेने के रैकेट में सस्पेंड किया गया था।

सरकार के कड़े रुख को देखते हुए अधिकारियों का कहना है कि अगर विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो इन भ्रष्ट कर्मचारियों को सिर्फ सस्पेंशन पर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि इन्हें सीधे नौकरी से बर्खास्त करने की तैयारी है।

अपनी ही पार्टी के नेता को नहीं बख्शा सीएम विजय की यह मुहिम सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में अपनों को भी नहीं बख्शा जाएगा। हाल ही में सत्ताधारी दल 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के एक पंचायत नेता का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया था। पुलिस में एफआईआर दर्ज होने से पहले ही पार्टी ने एक्शन लेते हुए उस नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया।