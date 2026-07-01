विजय की बढ़ेंगी मुश्किलें? FIR दर्ज कर जांच करवाने की मांग; राज्यपाल से हुई शिकायत
DMK नेता ने 'ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। इसमें व्यक्ति के प्रभाव या मुख्यमंत्री जैसे पद के आधार पर कोई छूट नहीं दी जा सकती।
तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल DMK मुनेत्र कषगम (DMK) ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की TVK सरकार पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए बुधवार को राज्यपाल आर वी अर्लेकर से शिकायत की है। डीएमके ने राज्यपाल से मांग की है कि वे इस मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर विस्तृत जांच के लिए सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) को निर्देश जारी करें।
DMK के संगठनात्मक सचिव आर एस भारती ने राज्यपाल को सौंपे अपने शिकायत पत्र में मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एमडीएमके) के महासचिव वाइको के उस बयान का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने खुद कथित तौर पर तमिलगा वेट्री कषगम (TVK) द्वारा की जा रही खरीद-फरोख्त की बात स्वीकार की थी।
गौरतलब है कि वाइको की पार्टी दो दिन पहले ही TVK गठबंधन से अलग होकर विजय सरकार को अपना समर्थन दे चुकी है। इसके अलावा श्री भारती ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के छह मौजूदा विधायकों के इस्तीफे का भी जिक्र किया, जिनमें से चार टीवीके में शामिल हो चुके हैं और बाकी दो भी जल्द शामिल होने वाले हैं।
अपनी शिकायत में DMK नेता ने 'ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। इसमें व्यक्ति के प्रभाव या मुख्यमंत्री जैसे पद के आधार पर कोई छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि केवल रसूखदार नेताओं के शामिल होने के कारण प्राथमिकी दर्ज न करना कानून के शासन और समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। डीएमके की इस शिकायत से विजय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
'खरीद-फरोख्त और भ्रष्टाचार के दायरे में आता है'
पत्र में आरोप लगाया गया है कि वाइको के बयान से प्रथम दृष्टया यह साफ होता है कि मुख्यमंत्री ने राजनीतिक और चुनावी फायदों के बदले निर्वाचित विधायकों को उनके संवैधानिक पद से इस्तीफा देने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। यह कृत्य सीधे तौर पर खरीद-फरोख्त और भ्रष्टाचार के दायरे में आता है, जो लोकतंत्र की बुनियादी नींव, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और संवैधानिक व्यवस्था पर चोट करता है।
'सोशल और प्रिंट मीडिया में यह मुद्दा पूरी तरह से छाया'
भारती ने कहा कि सोशल और प्रिंट मीडिया में यह मुद्दा पूरी तरह से छाया हुआ है, इसलिए राज्यपाल का यह संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वे इस मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दें। डीवीएसी को इस बात की बारीकी से जांच करनी चाहिए कि क्या किसी लोक सेवक ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है या सत्तारूढ़ टीवीके को सदन में बहुमत बनाए रखने तथा विपक्ष की संख्या कम करने के लिए भ्रष्ट, अनैतिक और असंवैधानिक तरीकों से अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है।
DMK सचिव ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा दलीय राजनीति से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की अखंडता और कानून के शासन से जुड़ा है। उन्होंने बार-बार होने वाले चुनावों को संसदीय लोकतंत्र के लिए अपमानजनक और सरकारी खजाने पर बोझ बताते हुए राज्यपाल से डीवीएसी को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने और इस खरीद-फरोख्त में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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