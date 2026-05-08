राज्यपाल के खिलाफ अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विजय? TVK ने बता दी सच्चाई

पार्टी की ओर से यह बयान उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा जा रहा था कि राजभवन की देरी के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया गया है और TVK ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है।

तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर जारी खींचतान के बीच एक खबर ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी। दावा किया गया था कि अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) ने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अब पार्टी के करीबी सूत्रों ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

TVK के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि पार्टी ने राज्यपाल के खिलाफ या सरकार बनाने के निमंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की है। पार्टी की ओर से यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा जा रहा था कि राजभवन की तरफ से की जा रही देरी के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया गया है।

SC में दायर हुआ था मुकदमा दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब SC में एझिलारसी के. नाम के एक शख्स ने एक याचिका दायर की याचिकाकर्ता ने खुद को पार्टी का सक्रिय सदस्य बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वह तमिलनाडु के राज्यपाल को निर्देश दे कि विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। हालांकि अब TVK ने इस याचिका से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी का कहना है कि उनकी पार्टी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है।

विजय ने जुटाया बहुमत इस बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विजय की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है। गुरुवार को VCK और वामपंथी दलों ने TVK को समर्थन देने पर सहमति जताई है। गौरतलब है कि 234 सीटो वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है। 4 मई को आए नतीजों में विजय की TVK सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। TVK ने 108 सीटें जीती थीं। वहीं विजय 2 सीटों, पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव जीता है। ऐसे में एक सीट छोड़ने के बाद पार्टी की प्रभावी संख्या 107 रहने वाली थी। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के बाद भी यह आंकड़ा 112 तक पहुंचा था।