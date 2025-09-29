DMK की साजिश… भगदड़ को लेकर विजय की पार्टी ने लगाए आरोप, HC में दायर की याचिका

Tamil Nadu Karur stampede: विजय की पार्टी के वकील ने कहा कि उन्हें स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है कि इस घटना में डीएमके के स्थानीय पदाधिकारीयों की साजिश थी। उनके पास इस घटना से जुड़े कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हैं।

अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने करूर भगदड़ के पीछे राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। पार्टी की तरफ से मद्रास हाईकोर्ट में यात्रा दायर की गई है, जिसमें पार्टी ने इस घटना को लेकर विशेष जांच दल गठित करने या फिर मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया गया है। शनिवार शाम को हुई इस घटना में अभी तक महिलाओं और बच्चों समेत 40 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई दर्जन लोग घायल हैं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक टीवीके के वकील अरिवाझगन ने राज्य सरकार की तरफ से किए गए उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। अरिवाझगन ने कहा, “करूर की घटना एक साजिश, एक आपराधिक साजिश थी। इसलिए हमने माननीय उच्च न्यायालय से इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करने का अनुरोध किया है।”

राज्य पुलिस पर भरोसा न होने के सवाल पर वकील ने कहा, “यह एक आपराधिक साजिश थी। हमें स्थानीय लोगों से विश्वसीय जानकारी मिली है और हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हैं। इससे पता चलता है कि करूर जिले में सत्ताधारी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों द्वारा यह साजिश रची गई थी। इसलिए अदालत को इस मामले में एक विशेष जांच दल का गठन करना चाहिए, मतलब तमिलनाडु पुलिस से लेकर यह मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए।”

सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन किया गया: टीवीके वकील राज्य सरकार की तरफ से लगाए जा रहे रैली में देरी करने, सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन न करने के आरोपों को वकील ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “देरी हमारी तरफ से नहीं हुई है। देरी खराब यातायात की वजह से हुई, यही वजह है कि हमारी पार्टी के पदाधिकारी रैली के स्थान पर सही समय तक नहीं पहुंच सके।” उन्होंने कहा, “हमने पुलिस द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। हमने ऐसा नहीं किया। हमारी पार्टी ने पिछले महीनों में कई जगह रैलियां आयोजित की हैं। वहां पर सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया यहां भी ऐसा ही किया गया था ऐसे में यह सवाल तो उठता ही नहीं है।”

घटना पर राजनीति नहीं करना चाहते: डीएमके विजय की पार्टी की तरफ से लगाए गए इन आरोपों को जब डीएमके के सामने रखा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। एनडीटीवी से बात करते हुए पार्टी के प्रवक्ता सैयद हफीजुल्लाह ने कहा, “हम इस घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। कानून अपना काम करेगा, जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं उन्हें पहले खुद पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि उनकी पार्टी का व्यवहार कैसा है।”