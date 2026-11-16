‘लॉटरी किंग’ की बेटी डेजी मार्टिन ने विजय के मंत्री आधव अर्जुन को दिया तलाक; 14 साल पहले हुई थी शादी
तमिलनाडु में मंत्री और टीवीके नेता आधव अर्जुन और उनकी पत्नी डेजी मार्टिन ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। उनकी शादी को 14 साल हो गए हैं। डेजी मार्टिन बड़े कारोबारी सैंटियागो मार्टिन की बेटी हैं।
तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन और उनकी पत्नी डेजी मार्टिन 14 साल बाद अलग होने जा रहे हैं। डेजी मार्टिन भारत के लॉटरी किंग कहे जाने वाले सैंटियागो मार्टिन की बेटी हैं। वह खुद भी निवेश के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। वह एरीज इन्वेस्टमेंट की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
डेजी ने दी इंस्टा पर जानकारी
डेजी ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखा, 14 साल तक एक दूसरे के जीवन का हिस्सा रहने के बाद अब हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। उन्होंने लिखा, यह पूरा सफर प्रेम और समझदारी से भरा हुआ था। इस सफर में दोस्त, जीवन साथी और माता पिता के तौर पर कई अध्याय जुड़ते चले गए। अब हम दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। हम दोनों अलग-अलग रास्तों पर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की परवरिश में आधव सहयोग करेंगे और बच्चों की खुशी के लिए हम एकजुट रहेंगे।
डेजी ने कहा, मैं हमेशा यही कामना करती हूं कि आधव अर्जुन अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और नई ऊंचाइयों को छूते रहें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उनकी निजी जिंदगी का सम्मान करें। यह फैसला दोनों ने मिलकर लिया है। वे बेहद सम्मान के साथ अलग हो रहे हैं।
बयानों से चर्चा में रहते हैं आधव
बता दें कि टीवीके नेता आधव अर्जुन अपने बयानों को लेकर अकसर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने बीते दिनों कहा था कि तमिलनाडु को प्राथमिकता देने वाला एक अलग झंडा होना चाहिए। तमिलनाडु दिवस के मौके पर यह झंडा फराया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनकी छोट अलगवावदी है।
कौन हैं डेजी मार्टिन के पिता सैंटियागो मार्टिन
सैंटियागो मार्टिन फ्यूचर गेमिंग ऐंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लमिटेड के मालिक हैं। उन्होंने 2019 और 2024 के बीच 13 अरब रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इसके बाद उनकी काफी चर्चा हो रही थी। उनके इलेक्टोरल बॉन्ड का ज्यादा हिस्सा डीएमके को मिला था। वह अक्सर राजनीतिक स्कैंडल्स की वजह से चर्चा में रहते हैं। एक स मय था जब वह म्यांमार में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे। बाद में तमिलनाडु आए और एक चाय की दुकान में काम करने लगे। जब उन्हें पता चला कि यहां लोगों में लॉटरी टिकट की दीवानगी है तो उन्होंने कोयंबटूर में लॉटरी टिकट की दुकान खोल दी। इसके बाद वह लॉटरी टिकट के सबसे बड़े विक्रेता बन गए।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें