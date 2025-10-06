विजय माल्या ने सबरीमाला मंदिर में दान किया था करोड़ों का सोना, अब क्यों छिड़ा है विवाद

27 साल पहले विजय माल्या ने सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने के लिए सोना दान किया था। वहीं बेंगलुरु के एक कारोबारी ने भी मूर्तियों पर सोने की परत चढ़वाई थी। अब इसको लेकर बवाल हो रहा है।

शराब कारोबारी विजय माल्या 9 हजार करोड़ के फ्रॉड के बाद विदेश भाग गए हैं। एक समय था जब वह भारत के शीर्ष कारोबारियों में शुमार थे। उस समय विजय माल्या हर साल सबरीमाला मंदिर जाते थे और भगवान अयप्पा के बड़े भक्त थे। बताया जाता है कि वह 42 दिनों तक व्रत भी रखते थे। 1998 में विजय माल्या ने अयप्पा के मंदिर में करोड़ों रुपये का सोना दान किया था। इसीसे मंदिर के गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ाई गई थीं। इसके अलावा बेंगलुरु के व्यवसायी उन्नीकृष्णन पोट्टी ने द्वारपालक की मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने का खर्च उठाया था। अब 27 साल के बाद इस मामले को लेकर विवाद हो रहा है।

बीजेपी नेता और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुम्मन राजशेखरन ने दावा किया है कि विजय मल्या द्वारा दान की गई सोने की परतें गायब हो गई हैं। उनका कहना है कि 2019 में जब जीर्णोद्धार के लिए परतें हटाई गईं तो वे सोने की नहीं बल्कि तांबे की निकलीं। उनका कहना है कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि वे परतें कहां गायब हो गईं?

विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा केरल विधानसभा में सोमवार को उस समय नाटकीय दृश्य देखने को मिला जब विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के सदस्यों ने प्रश्नकाल में व्यवधान डाला और सबरीमला के भगवान अयप्पा मंदिर में सोने की परत चढ़ाने के विवाद को लेकर देवस्वओम मंत्री वी एन वासवन के इस्तीफे की मांग की। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने वाम-नियंत्रित त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) पर लगे आरोपों का मुद्दा उठाया।

उन्होंने वासवन के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि विपक्ष को पहले इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी। जब विधानसभा अध्यक्ष ए एन शमसीर ने उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया और प्रश्नकाल शुरू कराया, तो यूडीएफ के सदस्य आसन के करीब आ गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे।

उन्होंने अध्यक्ष के आसन के सामने एक बैनर लहराया, जिस पर लिखा था, ‘जिन लोगों ने भगवान अयप्पा का सोना चुराया है, वे अम्बलम विझुंगिकल (मंदिर चोर) हैं।’ शमसीर ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी-अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया। लेकिन विरोध तेज हो गया और कुछ मंत्रियों सहित सत्ता पक्ष के सदस्य भी खड़े हो गए। बाद में, अध्यक्ष ने कार्यवाही स्थगित कर दी।