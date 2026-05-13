तमिलनाडु में बहुमत हासिल करने को विजय ने की खरीद-फरोख्त, किसने किया सनसनीखेज दावा
शिवशंकर ने कहा कि विजय ने एक स्वच्छ सरकार देने की बात कही थी, इसलिए इस काम से उनकी छवि खराब होती है। वह हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल हैं और उन्होंने AIADMK विधायकों का समर्थन लिया। खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हुई।
डीएमके विधायक शिवशंकर ने सनसनीखेज दावा करते हुए बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के प्रमुख सी जोसेफ विजय पर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान समर्थन हासिल करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग (विधायकों की खरीद-फरोख्त) में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी व्हिप के बावजूद AIADMK के कई विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया। विश्वास मत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, शिवशंकर ने कहा कि विजय के ये काम एक स्वच्छ सरकार देने के उनके चुनावी वादे के विपरीत हैं।
शिवशंकर ने कहा, “चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने (विजय ने) एक स्वच्छ सरकार देने की बात कही थी, इसलिए इस काम से उनकी छवि खराब होती है। वह हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल हैं और उन्होंने AIADMK विधायकों का समर्थन लिया। खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हुई। मन्नारगुडी के विधायक कामराज भी TVK खेमे में चले गए। लगभग 25 AIADMK विधायकों ने विजय का समर्थन किया। यह बहुत निराशाजनक है।”
यह टिप्पणी तब आई जब विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट 144 वोटों के समर्थन से जीत लिया। हालांकि, सदन में TVK और उसके सहयोगियों के पास कुल 120 विधायकों की ताकत थी, लेकिन वोटिंग के नतीजों से पता चला कि AIADMK के कुछ विधायकों का भी उन्हें समर्थन मिला, जिन्होंने कथित तौर पर अपनी पार्टी के नेतृत्व की अवहेलना की। कुल 22 विधायकों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि पांच विधायक वोटिंग से दूर रहे। DMK ने कार्यवाही के दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया, जिससे वोटिंग के समय सदन की प्रभावी संख्या कम हो गई।
'आम लोगों की सरकार'
विश्वास मत के बाद विधानसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री विजय ने अपने प्रशासन को आम लोगों की सरकार बताया और कहा कि यह जनादेश तमिलनाडु में राजनीतिक बदलाव के लिए लोगों की इच्छा को दर्शाता है। विजय ने सदन में कहा, "हमने एक स्वतंत्र टीम के तौर पर, लोगों की टीम के तौर पर चुनाव लड़ा, और लोगों ने हम पर भरोसा जताया। पार्टी शुरू करने के महज़ तीन साल के अंदर ही, लोगों ने हमें 34.92 प्रतिशत वोट दिए।" उन्होंने सरकार को अल्पमत की सरकार कहे जाने को लेकर हो रही आलोचना को भी खारिज कर दिया और कहा कि उनका प्रशासन सभी समुदायों की सुरक्षा और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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