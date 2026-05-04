तमिलनाडु रिजल्ट में विजय बन रहे ‘सुपरहीरो’, BJP के साथ मिलकर TVK बनाएगी सरकार?
वायरल हो रही इस फोटो में विजय प्रधानमंत्री मोदी के साथ बेहद सौहार्दपूर्ण मुद्रा में दिख रहे हैं। जैसे ही यह तस्वीर दोबारा इंटरनेट पर साझा की गई, प्रशंसकों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे भविष्य के संभावित गठबंधन के संकेत के रूप में देखना शुरू कर दिया।
Actor Vijay: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। शुरुआरी रुझानों ने एमके स्टालिन को चौंका दिया है। सत्तारूढ़ डीएमके यहां पिछड़ती दिख रही है। 79 सीटों पर बढ़त के साथ एक्टर विजय की पार्टी टीवीके (तमिलगा वेट्री कझगम) सबसे आगे चल रही है। डीएमके गठबंधन 51 और एआईएडीएमके 53 सीटों पर आगे चल रही है। रुझान की ही तरह अगर नतीजे भी होते हैं तो यहां त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती दिख रही है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 234 में से 117-118 विधायकों का समर्थन चाहिए।
रुझानों पर गौर करें तो एक्टर विजय अब तमिलनाडु में किंग मेकर बनकर उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके सहज रिश्ते हैं। इसकी वजह से कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि वह एआईडीएमके की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। इसमें भाजपा भी शामिल है।
आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर ने राज्य के सियासी तापमान को अचानक बढ़ा दिया। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिग्गज अभिनेता से नेता बने विजय (Thalapathy Vijay) एक साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि यह तस्वीर पुरानी है लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है।
वायरल हो रही इस फोटो में विजय प्रधानमंत्री मोदी के साथ बेहद सौहार्दपूर्ण मुद्रा में दिख रहे हैं। जैसे ही यह तस्वीर दोबारा इंटरनेट पर साझा की गई, प्रशंसकों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे भविष्य के संभावित गठबंधन के संकेत के रूप में देखना शुरू कर दिया।
क्या BJP और TVK के बीच होगा गठबंधन?
तमिलनाडु में इस बार का चुनाव परिणाम बेहद निर्णायक माना जा रहा है। ऐसे में इस तस्वीर ने इन चर्चाओं को हवा दे दी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी (BJP) चुनाव के बाद विजय की पार्टी TVK के साथ हाथ मिला सकती है। हालांकि अभी तक न तो भाजपा और न ही TVK की ओर से किसी भी प्रकार के गठबंधन की आधिकारिक पुष्टि या संकेत दिया गया है, लेकिन राज्य के चुनावी माहौल में यह चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
तमिलनाडु की राजनीति में नए गेम चेंजर बने विजय
विजय का राजनीति में प्रवेश हाल के वर्षों में तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक रहा है। द्रविड़ राजनीति के प्रभुत्व वाले इस राज्य में विजय की जबरदस्त लोकप्रियता और उनकी पार्टी TVK एक नई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर का सामने आना उनकी राजनीतिक रणनीति और भविष्य के समीकरणों को लेकर रहस्य गहरा देता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें