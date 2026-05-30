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10 बजे से पहले दफ्तर आओ और... CM बनते ही ऐक्शन में आए विजय; अटेंडेंस पर बड़ा आदेश

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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तमिलनाडु सरकार के अधिकारी ने कहा कि  विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे सुबह 10 बजे से पहले दफ्तर पहुंचें और बायोमेट्रिक प्रणाली, फेस-आईडी हाजिरी के साथ-साथ मैनुअल हाजिरी के जरिए से भी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

10 बजे से पहले दफ्तर आओ और... CM बनते ही ऐक्शन में आए विजय; अटेंडेंस पर बड़ा आदेश

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनते ही विजय ऐक्शन में आ गए हैं। उनकी सरकार ने मानव संसाधन प्रबंधन विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान (फेस आइडेंटिफिकेशन) पर आधारित अटेंडेंस अनिवार्य करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि सभी कर्मचारी सुबह 10 बजे से पहले दफ्तर आ जाएं। विभाग के उप सचिव एस. थंकपप्पा ने शनिवार को जारी अपने सर्कुलर में कहा कि सरकार के प्रधान सचिव के निर्देशों के अनुसार, यह नया डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम 1 जून, 2026 से लागू होगा।

अधिकारी ने कहा, "इसलिए, इस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे सुबह 10 बजे से पहले दफ्तर पहुंचें और बायोमेट्रिक प्रणाली, फेस-आईडी हाजिरी के साथ-साथ मैनुअल हाजिरी के जरिए से भी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।" उन्होंने आगे कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान अपने आईडी पहनने के निर्देश दिए गए हैं।

सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि एक नई अटेंडेंस प्रणाली शुरू करने का यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया, जिनमें कथित तौर पर कहा गया था कि कई कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंच रहे थे।

जल्दी दर्शन की अनियमितता का खुलासा हुआ

वहीं, एक अन्य मामले में तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री एस रमेश ने एक श्रद्धालु के वेश में एक प्रसिद्ध मंदिर का औचक निरीक्षण किया और कथित तौर पर एक पुजारी और सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन कराने के बदले पैसे मांगने के आरोप में बेनकाब किया। तिरुच्चेंदूर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में अनियमितताओं को लेकर श्रद्धालुओं की शिकायतों के बाद मंत्री ने निरीक्षण किया, जिस दौरान कथित तौर पर एक पुजारी और मंदिर के सुरक्षाकर्मियों ने उनसे जल्दी दर्शन कराने के लिए पैसे मांगे थे। मंत्री अकेले ही मंदिर में दाखिल हुए और उन्होंने एक पुजारी से दर्शन के बारे में यूं ही पूछताछ की।

'जल्दी दर्शन कराने के नाम पर पैसे वसूल रहे'

आरोप है कि पुजारी ने पैसों की मांग की, जिसके बाद मंत्री के सहायक ने कथित तौर पर यूपीआई के माध्यम से राशि ट्रांसफर कर दी। काले रंग की टी-शर्ट पहने रमेश ने पत्रकारों को बताया, "कई श्रद्धालुओं से शिकायतें मिलने के बाद, मैंने आरोपों की पुष्टि करने के लिए सुबह-सुबह मास्क पहनकर मंदिर का दौरा किया। मैंने पाया कि कुछ पुजारी मंदिर के अधिकारियों की मिलीभगत से श्रद्धालुओं से जल्दी दर्शन कराने के नाम पर पैसे वसूल रहे थे।"

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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