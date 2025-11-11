Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsvigil strengthened at major railway stations Security beefed at Vaishno Devi shrine after Red Fort blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर प्रमुख रेलवे स्टेशन, वैष्णो देवी में भी बढ़ाई गई सुरक्षा

दिल्ली ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर प्रमुख रेलवे स्टेशन, वैष्णो देवी में भी बढ़ाई गई सुरक्षा

संक्षेप: इस घटना के बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर, अयोध्या राम मंदिर, तिरुपति और जगन्नाथ पुरी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

Tue, 11 Nov 2025 11:50 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लाल किले के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट के मद्देनजर सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक यातायात सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में हुए उच्च-तीव्रता वाले विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट में 20 लोग घायल भी हुए तथा कई वाहन जलकर खाक हो गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वैष्णव ने सोमवार देर रात ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में हुए विस्फोट से बेहद दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट जारी किया गया है।

विस्फोट के कुछ घंटों बाद उत्तर रेलवे ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) हाई अलर्ट पर हैं और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सभी स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उसने कहा कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बिना सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय किए गए।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि इन स्टेशन पर तैनात सभी रेलवे अधिकारी और सुरक्षाकर्मी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट पर हैं। स्टेशन के प्रवेश द्वार, निकास द्वार और प्लेटफार्म सहित विभिन्न स्थानों पर आरपीएफ कर्मचारियों को तैनात किया गया है। उपाध्याय ने कहा कि यात्रियों के सामान तथा स्टेशन के आसपास के परिसरों की जांच के लिए कई श्वान दस्तों को तैनात किया गया है।

उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि जीआरपी के साथ गहन समन्वय बनाए रखा जा रहा है और रेलवे परिसर तथा आसपास के इलाकों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध व्यवहार वाले व्यक्तियों की गहन तलाशी ली जा रही है।

वैष्णो देवी मंदिर और जम्मू शहर में सुरक्षा बढ़ी, दिल्ली के रेड फोर्ट धमाके के बाद हाई अलर्ट

दिल्ली के ऐतिहासिक रेड फोर्ट के पास सोमवार शाम हुए भीषण कार विस्फोट के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर, इसके बेस कैंप कटरा और जम्मू शहर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम संभावित खतरे को देखते हुए उठाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास शाम करीब 6:52 बजे एक धीमी गति से चल रही कार में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं और मेट्रो स्टेशन के गेट की कांच की खिड़कियां टूट गईं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार में ईंधन तेल, अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। यह वाहन एक ह्युंडई i20 था, जो पुलवामा के एक डॉक्टर उमर मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर के परिवार ने खुद को स्तब्ध बताते हुए कहा कि वे उनके कथित आतंकी संबंधों से अनभिज्ञ थे।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। विशेष सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू-कश्मीर पुलिस से संपर्क साधा है, जहां हाल ही में एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार सुबह उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें एनआईए और आईबी के अधिकारी शामिल होंगे।

(इनपुट एजेंसी)

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast Ashwini Vaishnaw India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।