विधानसभा उड़ा दिया; AI से VIDEO बनाकर फंसा बिहार का युवक, हजरत अली पहुंचा जेल
पुलिस की डिजिटल निगरानी के दौरान यह मामला सामने आया। इसके बाद विधान सौधा पुलिस ने एक FIR दर्ज की और इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) लॉग और अन्य डिजिटल फुटप्रिंट्स की मदद से उस अकाउंट का पता लगाया।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वैसे तो लोगों की जिंदगी आसान कर रहा है, लेकिन बिहार के एक युवक का इसका इस्तेमाल भारी पड़ गया। वह सीधे हवालात पहुंच गया। यह घटना बेंगलुरु की है। वहां की पुलिस ने बिहार के एक 25 साल के प्रवासी मजदूर को गिरफ्तार किया है। उस पर कर्नाटक की विधान सौधा बिल्डिंग में बम विस्फोट दिखाने वाला एक AI-जनरेटेड वीडियो बनाने और उसे पोस्ट करने का आरोप है। आरोपी की पहचान बिहार के अररिया जिले के रहने वाले हजरत अली शोएब के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, वह पिछले कुछ महीनों से बेंगलुरु में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि यह वीडियो मंगलवार सुबह 'jnx_king_h_g' नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सामने आया। वीडियो की शुरुआत में विधान सौधा के बाहरी हिस्से का फुटेज है। इसके बाद AI-जनरेटेड विजुअल इफेक्ट्स के जरिए इस ऐतिहासिक इमारत के अंदर एक बड़ा विस्फोट दिखाया गया है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "विधानसभा उड़ा दी बम से।"
आईपी एड्रेस के जरिए युवक तक पहुंची पुलिस
पुलिस की डिजिटल निगरानी के दौरान यह मामला सामने आया। इसके बाद विधान सौधा पुलिस ने एक FIR दर्ज की और इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) लॉग और अन्य डिजिटल फुटप्रिंट्स की मदद से उस अकाउंट का पता लगाया। जांच के दौरान पुलिस शोएब तक पहुंच गई।
हिरासत में हो रही पूछताछ
पुलिस ने बताया कि आरोपी अभी हिरासत में है। उससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या इस AI-जनरेटेड वीडियो को बनाने या एडिट करने में कोई और भी शामिल था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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