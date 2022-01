आजाद समाज पार्टी के नेता भीम आर्मी ने कहा कि हम 30 छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। भीम आर्मी के नेता ने कहा कि हम सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव के प्रति फिर से नरमी जाहिर करते हुए कहा कि उनके खिलाफ हमारा कोई उम्मीदवार नहीं होगा।

Azad Samaj Party (Kanshi Ram), the political outfit of the Bhim Army, has formed a pre-poll alliance with around 30 smaller political parties to contest the UP polls: Bhim Army chief Chandrashekhar Azad said at a press conference in Lucknow pic.twitter.com/Vk6pjJxkBl