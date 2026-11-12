'मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है'- पोती को दुलारते हुए CM योगी से बोले शिवराज- VIDEO
वीडियो में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं। माहौल एकदम खुशमिजाज और पारिवारिक दिखाई देता है। इस बीच बच्ची को गोद में उठाए मामा शिवराज सीएम योगी से कहते हैं- 'मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है' और फिर बारी-बारी से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने बच्ची को गोद में लेकर दुलारा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपनी पोती को दुलारने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं। माहौल एकदम खुशमिजाज और पारिवारिक दिखाई देता है। इस बीच बच्ची को गोद में उठाए मामा शिवराज सीएम योगी से कहते हैं- 'मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है' और फिर बारी-बारी से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने बच्ची को गोद में लेकर दुलारा। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है... मामा शिवराज
वीडियो में चारों तरफ लोग बैठे दिखाई देते हैं। बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान बेठे होते हैं। तभी वह खड़े होकर अपने बेटे के हाथों से पोती को लेते हैं और उसे हवा में ऊपर-नीचे करके दुलारने लगते हैं। फिर गोद में रखते हुए सीएम योगी की तरफ देखते हैं और मुस्कराते हुए कहते हैं- "मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है।" इस पर सभा मैं मौजूद लोग हंसने लगते हैं और फिर मामा शिवराज बच्ची को लेकर योगी आदित्यनाथ के पास बैठ जाते हैं।
योगी आदित्यनाथ ने बच्ची को गोद में लिया...
इस बीच दोनों लोगों की हल्की-फुल्की बातचीत भी होती है। मामा शिवराज खड़े होकर बच्ची को दे देते हैं। तभी कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं और बच्ची को गोद में लेते हैं। बच्ची आ जाती है, लेकिन अगले ही पल दादा शिवराज की गोद में जाने के लिए मचलने लगती है। सब लोग एक बार फिर ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। फिर योगी आदित्यनाथ बच्ची को दुलारते हैं और दादा की गोद में बच्ची खेलती रहती है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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