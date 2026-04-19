अंतरिक्ष यात्री ने इंटरेशनल स्पेस स्टेशन पर किया बिहू डांस, हिमंता बिस्वा सरमा ने की तारीफ
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने बिहू नृत्य किया। इस अंतरिक्ष यात्री का नाम है माइक फिंके। फिंके की शादी असम निवासी महिला रेनिता सैकिया से हुई है।
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने बिहू नृत्य किया। इस अंतरिक्ष यात्री का नाम है माइक फिंके। फिंके की शादी असम निवासी महिला रेनिता सैकिया से हुई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी तारीफ की है। प्रदेश में असमिया नववर्ष के अवसर पर रोंगाली बिहू का उत्सव मनाया जाता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माइक फिंके को गले में पारंपरिक ‘गमोसा’ (गमछा) पहने और बिहू नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। इसके बैकग्राउंड में में बिहू गीत बज रहा है।
असम की संस्कृति का बताया सम्मान
चार अंतरिक्ष उड़ानों का हिस्सा रहे फिंके ने जनवरी के मध्य में अपनी आखिरी उड़ान पूरी की थी। ‘बिहू बिनंदिया’ टैग के साथ सरमा ने ‘एक्स’ पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बिहू नृत्य। असम की संस्कृति के प्रति इस विशेष सम्मान के लिए अंतरिक्ष यात्री माइक फिंके की सराहना करता हूं। बिहू पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष ध्यान के बाद लोगों को इसे वैश्विक स्तर पर मनाते देखना अद्भुत है।
अप्रैल 2023 में 10 हजार लोगों ने देखा ‘बिहू बिनंदिया’
अप्रैल 2023 में गुवाहाटी में लगभग 10,000 लोगों ने ‘बिहू बिनंदिया’ प्रस्तुति दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे देखा था। फिंके ने पूर्व की अपनी उड़ान के दौरान आईएसएस पर बिहू नृत्य करते हुए ऐसा ही एक वीडियो साझा किया था। हालांकि, यह पता नहीं चल पाया कि नया वीडियो कब शूट किया गया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।