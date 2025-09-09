उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए तैयारी पुख्ता, फिर भी एनडीए की सांसदों पर कड़ी नजर

Vice Presidential Election: उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने अपने सांसदों की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी है। सभी सांसद सुबह जल्द ही नियुक्त किए गए मंत्रियों के घरों पर पहुंचेंगे उसके बाद फिर संसद पहुंचेंगे।

उपराष्ट्रपति पद के लिए आज यानी मंगलवार को होने वाले चुनाव के लिए दोनों पक्षों ने अपनी कमर कस ली है। संख्या बल की बात करें तो कागजों पर एनडीए को जीत मिलती नजर आ रही है। हालांकि इसके बाद भी सत्तारूढ़ गठबंधन अपने सांसदों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करके बैठा है ताकि ऐन मौके पर कोई चूक न हो। क्योंकि इस बार पिछली दो बार की तरह हार और जीत का अंतर बहुत ज्यादा रहने की उम्मीद नहीं है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन और विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के बीच होने वाले इस मुकाबले के लिए एनडीएन ने अपने सांसदो को अलग-अलग दलों में बांट दिया है। मतदान शुरू होने तक प्रत्येक समूह की जिम्मेदारी एक मंत्री के ऊपर होगी। सूत्रों के मुताबिक हर समूह एक मंत्री के साथ सुबह नाश्ते के लिए जाएगा उसके फिर एक साथ संसद भवन की तरफ रवाना होंगे।

सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सभी सांसद सुबह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर इकट्ठा होंगे। यहां से संसद भवन की तरफ जाएंगे। वहीं बाकी उत्तर भारत के सांसद मनोहर लाल खट्टर के यहां एक साथ मिलेंगे।