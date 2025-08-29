उपराष्ट्रपति चुनाव में हो सकता है चमत्कार, VP कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी से मिलकर किसने किया दावा?

शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में चमत्कार होने की उम्मीद है।

शिवसेना (ठाकरे गुट) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा है कि अगले माह होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान चमत्कार हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन, NDA को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह एकजुट है और ऐसे में कोई चमत्कार भी हो सकता है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि उपराष्ट्रपति के पद की एक गरिमा होती है और ऐसे व्यक्ति का ही चुनाव किया जाना चाहिए जो इस गरिमा को बनाए रखे। इससे पहले उद्धव ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात भी की है। बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं।

उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, “आने वाला चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद की एक गरिमा होती है और इस गरिमा को कायम रखने के लिए एक योग्य व्यक्ति वहां होना चाहिए।” उन्होंने आगे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर भी सवाल उठाए। उद्धव ने कहा, “हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, अचानक क्या हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, तबियत ठीक नहीं कहा और लापता हो गए। कहां गए हमारे उपराष्ट्रपति जी?”

उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिनके देश में देश कर लिए प्यार है वे सुदर्शन रेड्डी के लिए मतदान करें। उन्होंने यह भी कहा है कि इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी के सभी साथी सुदर्शन रेड्डी के साथ हैं। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भाजपा ने कथित तौर पर उद्धव ठाकरे और एनसीपी (शरद पवार) के मुखिया शरद पवार से संपर्क साध कर इस चुनाव से दूर रहने को कहा है। हालांकि इन प्रस्तावों के बाद भी विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले अपने उम्मीदवार का साथ देने का फैसला किया है।