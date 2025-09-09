'सीटों की संख्या में अंतर है, आप तो जानते हैं कि...', उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्या बोले शशि थरूर

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और विपक्षी दलों ने मतदान से पहले मॉक पोल किए, ताकि सांसदों को वोट डालते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाए जिससे उनका वोट अमान्य न हो।'

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसद अपने वोट डालेंगे, लेकिन एनडीए और विपक्ष के बीच सीटों की संख्या में अंतर है। एएनआई से बात करते हुए थरूर ने कहा, 'हम अपने वोट डालेंगे। यह चुनाव अहम है। आप तो जानते ही हैं कि गिनती कैसी चल रही है। मैं और क्या कहूं?' मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए ने अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत का भरोसा जताया है। विपक्षी दल अपने उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में जुटे हैं।

केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन पर भरोसा जताया और कहा कि वो अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। एएनआई से बात करते हुए बघेल ने कहा, 'दोनों उम्मीदवार और उनके समर्थक तैयार हैं। एनडीए के पास ज्यादा संख्या है और राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनेंगे। हम उनके पक्ष में वोट डालेंगे और एनडीए जीतेगा। हम उन्हें बधाई देंगे और वह सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाएंगे। शाम तक सब साफ हो जाएगा।'