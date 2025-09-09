Vice Presidential election Shashi Tharoor says there is a difference in number of seats 'सीटों की संख्या में अंतर है, आप तो जानते हैं कि...', उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्या बोले शशि थरूर, India News in Hindi - Hindustan
'सीटों की संख्या में अंतर है, आप तो जानते हैं कि...', उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्या बोले शशि थरूर

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और विपक्षी दलों ने मतदान से पहले मॉक पोल किए, ताकि सांसदों को वोट डालते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाए जिससे उनका वोट अमान्य न हो।'

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 09:52 AM
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसद अपने वोट डालेंगे, लेकिन एनडीए और विपक्ष के बीच सीटों की संख्या में अंतर है। एएनआई से बात करते हुए थरूर ने कहा, 'हम अपने वोट डालेंगे। यह चुनाव अहम है। आप तो जानते ही हैं कि गिनती कैसी चल रही है। मैं और क्या कहूं?' मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए ने अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत का भरोसा जताया है। विपक्षी दल अपने उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में जुटे हैं।

केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन पर भरोसा जताया और कहा कि वो अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। एएनआई से बात करते हुए बघेल ने कहा, 'दोनों उम्मीदवार और उनके समर्थक तैयार हैं। एनडीए के पास ज्यादा संख्या है और राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनेंगे। हम उनके पक्ष में वोट डालेंगे और एनडीए जीतेगा। हम उन्हें बधाई देंगे और वह सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाएंगे। शाम तक सब साफ हो जाएगा।'

मतदान से पहले मॉक पोल

बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और विपक्षी दलों ने मतदान से पहले मॉक पोल किए, ताकि सांसदों को वोट डालते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाए जिससे उनका वोट अमान्य न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने हर तरफ जोश भर दिया है और लोग मानते हैं कि वो एक शानदार उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'दिल्ली में एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें एनडीए के सभी सांसद शामिल थे। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने हर जगह जबरदस्त उत्साह पैदा किया है। लोग मानते हैं कि वो अपने ज्ञान और अनुभव से इस पद को और समृद्ध करेंगे।'

