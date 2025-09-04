उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष के VP कैंडिडेट ने फिर किया बड़ा दावा, 9 सितंबर को होगा उलटफेर?

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति के पद के लिए मतदान होगा। गुरुवार को इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

Vice Presidential Election: आगामी 9 सितंबर को देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं। इससे पहले केंद्र में सत्तारूढ़ NDA और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। गुरुवार को विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। रेड्डी ने कहा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन के बाहर के दलों का भी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा है कि आगामी चुनाव इतिहास का सबसे निष्पक्ष चुनाव होगा।

सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके रेड्डी पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इस दौरान रेड्डी ने कहा है कि वह उन राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं जो देश की 63 प्रतिशत से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। रेड्डी ने कहा कि उन्हें कई उन दलों और निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन प्राप्त है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बता दें कि इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने रेड्डी को अपनी पार्टी के सभी सांसदों का समर्थन देने की घोषणा भी की है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए रेड्डी ने आगे कहा, ‘‘मैं यह स्पष्ट कर दूं कि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने न्यायाधीश रहते हुए संविधान की रक्षा की है और यही मेरी शपथ रही है। अब यह सफर मेरे लिए कोई नया नहीं है। मेरी जिम्मेदारी केवल संविधान का पालन करना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना भी है।’’

जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर भी बोले इस दौरान उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। रेड्डी ने कहा, ‘‘देश जानना चाहता है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ कहां हैं? क्या उन्हें नजरबंद कर दिया गया है? अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो सरकार को मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए।’’