Vice Presidential election opposition VP candidate Sudarshan Reddy big claim उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष के VP कैंडिडेट ने फिर किया बड़ा दावा, 9 सितंबर को होगा उलटफेर?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsVice Presidential election opposition VP candidate Sudarshan Reddy big claim

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष के VP कैंडिडेट ने फिर किया बड़ा दावा, 9 सितंबर को होगा उलटफेर?

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति के पद के लिए मतदान होगा। गुरुवार को इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

Jagriti Kumari भाषा, पटनाThu, 4 Sep 2025 10:48 PM
share Share
Follow Us on
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष के VP कैंडिडेट ने फिर किया बड़ा दावा, 9 सितंबर को होगा उलटफेर?

Vice Presidential Election: आगामी 9 सितंबर को देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं। इससे पहले केंद्र में सत्तारूढ़ NDA और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। गुरुवार को विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। रेड्डी ने कहा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन के बाहर के दलों का भी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने यह भी कहा है कि आगामी चुनाव इतिहास का सबसे निष्पक्ष चुनाव होगा।

सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके रेड्डी पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इस दौरान रेड्डी ने कहा है कि वह उन राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं जो देश की 63 प्रतिशत से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। रेड्डी ने कहा कि उन्हें कई उन दलों और निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन प्राप्त है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बता दें कि इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने रेड्डी को अपनी पार्टी के सभी सांसदों का समर्थन देने की घोषणा भी की है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए रेड्डी ने आगे कहा, ‘‘मैं यह स्पष्ट कर दूं कि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने न्यायाधीश रहते हुए संविधान की रक्षा की है और यही मेरी शपथ रही है। अब यह सफर मेरे लिए कोई नया नहीं है। मेरी जिम्मेदारी केवल संविधान का पालन करना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना भी है।’’

ये भी पढ़ें:उपराष्ट्रपति चुनाव में हो सकता है चमत्कार, VP कैंडिडेट से मिलकर किसने किया दावा?

जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर भी बोले

इस दौरान उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। रेड्डी ने कहा, ‘‘देश जानना चाहता है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ कहां हैं? क्या उन्हें नजरबंद कर दिया गया है? अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो सरकार को मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए।’’

उपराष्ट्रपति चुनाव में होगा उलटफेर?

गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं। इनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। फिलहाल दोनों सदनों में प्रभावी संख्या 781 है और उपराष्ट्रपति पद को हासिल करने के लिए उम्मीदवार को 391 वोट चाहिए होंगे। मौजूदा समीकरणों की बात की जाए तो एनडीए के पक्ष में लगभग 422 सदस्य हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए उलटफेर करना आसान नहीं होगा। 9 सितंबर को मतदान के बाद उसी शाम वोटों की गिनती कर नतीजे घोषित किए जाएंगे।

Vice Presidential Election
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।