उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज, कैंडिडेट तय करने को आज होगी NDA की बैठक

भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें पार्टी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करेगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह समेत बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे।

संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहने के आसार हैं। हालांकि, इन आखिरी चार दिनों में संसदीय कामकाज से ज्यादा उपराष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी अधिक रहेगी। इसकी शुरुआत उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए रविवार शाम को होने वाली भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक से ही हो जाएगी। वहीं, दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन भी अपने उम्मीदवार को लेकर सोमवार को बैठक करेगा।

संसद के मॉनसूत्र सत्र में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हंगामा जारी रखा। दोनों सदनों में केवल ऑपरेशन सिंदूर पर ही चर्चा हो सकी। इसके अलावा, कोई कामकाज नहीं हो सका। दो सप्ताह बाद विपक्ष का हंगामा न थमने पर सरकार ने हंगामे के बीच ही विधायी कामकाज शुरू कराया और कई विधेयकों को मंजूरी दिलाई। अब सत्र के आखिरी चार दिन बचे हैं। विपक्ष के तेवरों को देखते हुए उसके रवैये में बदलाव आने की संभावना नहीं है। ऐसे में सरकार हंगामे के बीच ही कुछ और विधेयकों को पारित कराएगी।

हालांकि, इन चार दिनों में सबसे ज्यादा गहमागहमी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर रहेगाी। सत्र के आखिरी दिन 21 अगस्त को नामांकन का आखिरी दिन है। इसके चलते 20 या 21 अगस्त को ही सत्तापक्ष व विपक्ष के उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल होने की संभावना है। उम्मीदवार तय करने का काम रविवार से ही शुरू हो जाएगा। सत्तारूढ़ एनडीए के नेता पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को उम्मीदवार तय करने के लिए अधिकृत कर चुके हैं।

अब रविवार शाम को भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें पार्टी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करेगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह समेत बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे।

