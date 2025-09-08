उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन किसके साथ, नंबर गेम में किसे मिल रही शह-मात? जानिए आंकड़े

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल यानी नौ सितंबर को मतदान होगा। इस चुनाव में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी आमने-सामने होंगे। एक नजर आंकड़ों और नंबर गेम पर…

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल यानी नौ सितंबर को मतदान होगा। इस चुनाव में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी आमने-सामने होंगे। वैसे तो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन भी पूरा जोर लगाए हुए है। जहां कुछ दलों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, वहीं कई सांसद ऐसे हैं, जिनका रुख स्पष्ट नहीं है। ऐसे में चुनाव में आंकड़े बेहद दिलचस्प हो सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं किसका पलड़ा भारी है।

क्या हैं एनडीए के नंबर

फिलहाल राज्यसभा में 239 और लोकसभा में 542 सांसद हैं। यह सभी वोटिंग के लिए योग्य हैं। इस तरह कुल वोटर हो गए 781 और मेजॉरिटी पाने के लिए जरूरी वोट चाहिए 391। फिलहाल एनडीए के पास कुल 425 सांसद हैं। इस तरह भजपा के उम्मीदवार की जीत तय है। एनडीए के सांसदों के साथ-साथ जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसद भी भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेंगे। हालांकि 7 सांसदों वाली बीजेडी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। वहीं, चार सांसदों वाली बीआरएस का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। इस तरह बीजेडी और बीआरएस की गैरमौजूदगी में भी भाजपा उम्मीदवार के पास 436 वोट रहेंगे।

किधर जा रहे निर्दलीय सांसद

आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल के पार्टी से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में उनका वोट भी भाजपा के पक्ष में आ जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। इसके अलावा लोकसभा के सात निर्दलीय सांसदों का भी रुख स्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल अकाली दल और मिजोरम की जेपीएम का भी हाल है। इन दोनों के पास एक-एक सांसद हैं। अगर एनडीए को भरपूर समर्थन मिले तो भी उसके उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों का आंकड़ा 458 तक पहुंचता है। जीत तो तय है किन यह फिर भी जगदीप धनखड़ को मिले 528 वोटों से काफी कम होगा।