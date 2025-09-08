सीपी राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी, किसे देंगे वोट? YSRCP ने खोले पत्ते; BJD-BRS का रुख भी जान लें

Vice President Polls: उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ NDA गठबंधन के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं।

Vice President Polls: मंगलवार यानी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले अब धीरे-धीरे गैर NDA और गैर इंडिया गठबंधन राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। दक्षिण के दो राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सियासी दलों को रिझाने की दोनों गठबंधनों की मुहिम के बीच दो तटस्थ दलों- नवीन पटनायक की पार्टी बूीजू जनता दल (BJD) और तेलंगाना की विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) के मतदान में भाग नहीं लेने की संभावना है, क्योंकि ये दोनों दल दोनों ही गठबंधनों से समान दूरी बनाए रखना चाहते हैं।

दूसरी तरफ, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। ET की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी सांसद अयोध्या रामी रेड्डी ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल जगनमोहन रेड्डी की YSRCP किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। बावजूद इसके अपने पुराने राज्य के निवासी और विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रेड्डी का समर्थन करने का फैसला किया है।

BJD और BRS का अंतिम फैसला बाकी BJD और BRS के सूत्रों ने कहा कि उनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कल मतदान से पहले अंतिम फैसला लेगा लेकिन, फिलहाल, उनका मानना ​​है कि मतदान से दूर रहना ज़्यादा उचित विकल्प होगा। बता दें कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी पर अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। एनडीए उम्मीदवार को 439 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को 324 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।

संख्याबल सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में मंगलवार (9 सितंबर) को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ NDA गठबंधन के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से जबकि रेड्डी तेलंगाना से हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने वैचारिक लड़ाई बताया है, जबकि संख्याबल सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में है।

संसद भवन के कमरा संख्या एफ-101 में मतदान उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा महासचिव पी. सी. मोदी ने कहा है कि मतदान मंगलवार को संसद भवन के कमरा संख्या एफ-101, वसुधा में होगा। मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे समाप्त होगा। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ‘‘भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं और इसलिए, चुनाव में भाग लेने के हकदार हैं।’’

मतगणना कल ही शाम 6 बजे शुरू होगी बयान के अनुसार, ‘‘संसद भवन में मतदान की व्यवस्था 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी एवं राज्यसभा के महासचिव पी.सी. मोदी द्वारा की जा रही है।’’ बयान में कहा गया है, ‘‘मतगणना उसी दिन शाम 6 बजे शुरू होगी और उसके तुरंत बाद परिणाम घोषित किये जाएंगे।’’ राधाकृष्णन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जबकि रेड्डी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं।