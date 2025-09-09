राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी; कौन बनेंगे उपराष्ट्रपति? नंबर गेम का इशारा किस तरफ, विपक्ष को किससे आस

VP Election: नियमों के अनुसार प्रत्येक मतदाता के वोट का मूल्य एक है। इनमें कोई मतदता वरीयता क्रम के साथ दोनों प्रत्याशियों को वोट दे सकता है। ऐसा मतदाता दूसरे मतदाता के नाम के समक्ष वरीयता क्रम दर्ज नहीं करता है तो भी उसका मतपत्र अवैध नहीं होगा।

Vice President Election: नए उपराष्ट्रपति के लिए आज (मंगलवार, 9 सितंबर) चुनाव होना है। इस पद पर सत्ताधारी NDA गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी INDIA गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के मौजूदा 781 सदस्य वोट करेंगे। संख्या बल और राजनीतिक गणित को देखते हुए NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का उप राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है।

मतदान नए संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और मतों की गिनती शाम 6 बजे से होगी। परिणाम रात तक घोषित किये जाने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा तैयार निर्वाक मंडल (मतदाता सूची) में लोकसभा के 542 वर्तमान सदस्य और राज्य सभा के 239 सदस्य वोट कर सकेंगे। इस तरह निर्वाचन मंडल में कुल 781 सदस्य हैं ।

BJD और BRS सांसद मतदान से रहेंगे दूर इस बीच, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल (BJD) और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति BRS) ने उपराष्ट्रपति के चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। उनके इस फैसले से राधाकृष्णन की जीत की संभावनाओं को और बढ़ावा मिल सकता है। बीजेडी और बीआरएस, न तो एनडीए और न ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। दोनों दलों ने सोमवार को घोषणा की कि उनके सांसद इस हाई-प्रोफाइल चुनाव में मतदान से दूर रहेंगे।

ओवैसी और जगनमोहन के अपने-अपने दांव वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने का ऐलान किया है, जबकि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP ने NDA उम्मीदवार को समर्थन दिया है। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल ने भी चुनाव से बाहर रहने का फैसला किया है। उसके कुल तीन सांसद हैं।

BJD के वर्तमान में सात राज्यसभा सदस्य हैं, और लोकसभा में कोई भी नहीं है। 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में तब ओडिशा की सत्ता में रही BJD ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन किया था, जिन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को आसानी से हरा दिया था। 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने बीजद को ओडिशा की सत्ता से बेदखल कर दिया था। BRS के कुल 4 राज्यसभा सांसद हैं।

क्या कहता है गणित? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में वर्तमान में 781 सांसद हैं। इनमें राज्यसभा के 239 सदस्य और लोकसभा के 542 सदस्य शामिल हैं। संख्या स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में झुकी हुई नजर आती है, क्योंकि एनडीए खेमे में 425 सांसद हैं, जबकि विपक्षी खेमे में 324 सांसद हैं। भाजपा के दोनों सदनों में 342 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 126 सदस्य हैं। वाईएसआरसीपी का समर्थन एनडीए की ताकत बढ़ाएगा, जबकि बीआरएस (4 राज्यसभा सांसद), बीजद (7 राज्यसभा सांसद) और शिरोमणि अकाली दल (1 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसद) के मतदान से दूर रहने के कारण, निर्वाचक मंडल के मतों की संख्या घटकर 767 रह जाएगी, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 384 होगा।