लोकतांत्रिक व्यवस्था सिकुड़ती जा रही, इसलिए... उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बोले सुदर्शन रेड्डी

सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि इस चुनाव में कोई पार्टी व्हिप नहीं है और देश प्रेम को आपकी पसंद का मार्गदर्शन करना चाहिए। चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था सिकुड़ती जा रही है, इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य की आत्मा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से उम्मीदवार पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी ने रविवार को सभी सांसदों से 'देशहित' में मतदान करने की अपील की। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि यह देश हम सभी का है और इसे संभालकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सिकुड़ती जा रही है, इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य की आत्मा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे। उसी दिन नतीजों का भी ऐलान हो जाएगा।

इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, ''माननीय सदस्यगण... मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहूंगा। उप-राष्ट्रपति पद के चुनाव 2-3 दिन में होने वाले हैं। मेरी सभी से दरखास्त है कि देश के हित में सोच-समझकर मतदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी निर्णय लेंगे, वो मेरे या आपके हित में नहीं, बल्कि देश के हित में होगा। जो भी आपका निर्णय होगा, मैं वो स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।''

उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कोई पार्टी व्हिप नहीं है और देश प्रेम को आपकी पसंद का मार्गदर्शन करना चाहिए। चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था सिकुड़ती जा रही है, इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य की आत्मा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मेरी उम्मीदवारी व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ताने-बाने की रक्षा करने के वास्ते सामूहिक प्रयास है। राज्यसभा एक ऐसा सदन होना चाहिए, जहां राष्ट्रीय हितों को दलगत चिंताओं से ऊपर रखा जाए। लोकतंत्र सहयोग पर पनपता है, टकराव पर नहीं और मेरी ताकत सुनने, मध्यस्थता करने और आम सहमति बनाने में निहित है।