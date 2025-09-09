'मेरी तो टोपी बता रही कि किसको वोट दिया', उपराष्ट्रपति चुनाव पर क्या बोले राम गोपाल यादव

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे समाप्त होगा। नतीजे मंगलवार को ही देर शाम तक घोषित होने की उम्मीद है। फिलहाल मतदान संसद भवन के कमरा संख्या एफ-101 में हो रहा है।

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंगलवार को मतदान जारी है। वोट डालने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई से संसद परिसर में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'हमें वोट की गोपनीयता नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मेरी तो टोपी बता रही है कि मैंने किसे वोट दिया। हमारा उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी हैं और उन्हें भारी संख्या में वोट मिल रहे हैं।'

भाजपा और एनडीए गठबंधन के सहयोगी नेता अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के जीत के दावे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 'अंतरात्मा से मतदान करने के बाद भी NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन एक बड़े अंतर के साथ विजयी होंगे।' वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, 'सीपी राधाकृष्णन जी की जीत सुनिश्चित है। संख्या में हम काफी आगे हैं। पूरा NDA एकजुट है और NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन शानदार तरीके से जीतेंगे।'

शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न दलों के सांसदों ने देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान किया। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी से है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे समाप्त होगा। नतीजे मंगलवार को ही देर शाम तक घोषित होने की उम्मीद है। मतदान संसद भवन के कमरा संख्या एफ-101 में हो रहा है।