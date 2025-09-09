Vice President election SP MP Ram Gopal Yadav says my topi tells you who I voted for 'मेरी तो टोपी बता रही कि किसको वोट दिया', उपराष्ट्रपति चुनाव पर क्या बोले राम गोपाल यादव, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsVice President election SP MP Ram Gopal Yadav says my topi tells you who I voted for

'मेरी तो टोपी बता रही कि किसको वोट दिया', उपराष्ट्रपति चुनाव पर क्या बोले राम गोपाल यादव

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे समाप्त होगा। नतीजे मंगलवार को ही देर शाम तक घोषित होने की उम्मीद है। फिलहाल मतदान संसद भवन के कमरा संख्या एफ-101 में हो रहा है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 11:29 AM
share Share
Follow Us on
'मेरी तो टोपी बता रही कि किसको वोट दिया', उपराष्ट्रपति चुनाव पर क्या बोले राम गोपाल यादव

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंगलवार को मतदान जारी है। वोट डालने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई से संसद परिसर में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'हमें वोट की गोपनीयता नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मेरी तो टोपी बता रही है कि मैंने किसे वोट दिया। हमारा उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी हैं और उन्हें भारी संख्या में वोट मिल रहे हैं।'

ये भी पढ़ें:Live: वोटिंग जारी, पीएम मोदी ने डाला वोट; पहुंचने लगे विपक्ष के भी सांसद

भाजपा और एनडीए गठबंधन के सहयोगी नेता अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के जीत के दावे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 'अंतरात्मा से मतदान करने के बाद भी NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन एक बड़े अंतर के साथ विजयी होंगे।' वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, 'सीपी राधाकृष्णन जी की जीत सुनिश्चित है। संख्या में हम काफी आगे हैं। पूरा NDA एकजुट है और NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन शानदार तरीके से जीतेंगे।'

शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न दलों के सांसदों ने देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान किया। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी से है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे समाप्त होगा। नतीजे मंगलवार को ही देर शाम तक घोषित होने की उम्मीद है। मतदान संसद भवन के कमरा संख्या एफ-101 में हो रहा है।

निर्वाचक मंडल में कौन-कौन शामिल

उपराष्ट्रपति के लिए मतदान शुरू होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। देश के 17वें उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में 5 सीटें रिक्त हैं), 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में 1 सीट रिक्त है) शामिल हैं। निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य (वर्तमान में 781) हैं। इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से जबकि रेड्डी तेलंगाना से हैं। संसद के हालिया मॉनसून सत्र के दौरान जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, उनका कार्यकाल दो साल बचा हुआ था। उनके इस्तीफे के कारण यह चुनाव हो रहा है।