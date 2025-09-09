सी पी राधाकृष्णन की जीत पर PM मोदी का आया रिएक्शन, किस बात का जताया भरोसा

मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं जहां NDA के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन ने विपक्षी पार्टियों के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। राधाकृष्णन की जीत पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

Vice President Election Result: देश के 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर सी पी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लग गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्हें प्रथम वरीयता के 452 वोट, वहीं विपक्ष के प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए हैं, जिसके बाद सी पी राधाकृष्णन के जीत की औपचारिक घोषणा भी हो गई है। उनकी इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के नतीजे सामने आने के तुरंत बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि सी पी राधाकृष्णन एक बेहतरीन उपराष्ट्रपति होंगें। पीएम मोदी ने लिखा, “थिरु सी.पी. राधाकृष्णन जी को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे।"

खड़गे ने भी दी बधाई वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राधाकृष्णन को बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि नए उपराष्ट्रपति सत्तारूढ़ दल के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। खड़गे ने एक पोस्ट में लिखा, “उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर सी.पी. राधाकृष्णन को शुभकामनाएं। हम विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के प्रति उनके उत्साह और सिद्धांत के साथ किए गए संघर्ष के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि नव-निर्वाचित उपराष्ट्रपति संसदीय परम्पराओं के सर्वोच्च मूल्यों को कायम रखेंगे, विपक्ष के लिए सम्मान सुनिश्चित करेंगे और सत्तारूढ़ दल के दबाव में नहीं आएंगे।”