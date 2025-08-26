Vice president election Opposition VP candidate Sudarshan reddy claims People outside INDIA bloc coming forward to help उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बिगड़ जाएगा NDA का गणित? विपक्ष के VP कैंडिडेट कर रहे बड़ा दावा, India News in Hindi - Hindustan
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बिगड़ जाएगा NDA का गणित? विपक्ष के VP कैंडिडेट कर रहे बड़ा दावा

विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने दावा किया है कि उन्हें इंडिया गठबंधन कर बाहर से भी मदद मिल रही है। इस दौरान उन्होंने सांसदों को पार्टी के विचारों से ऊपर उठने की भी सलाह दी है।

Jagriti Kumari भाषा, लखनऊTue, 26 Aug 2025 05:35 PM
Vice President Election: 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं जहां केंद्र में सत्तारूढ़ NDA और विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। अब चुनाव से पहले विपक्ष के VP कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी ने बड़ा दावा किया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (INDIA) के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी ने दावा किया है कि उन्हें गठबंधन से इतर राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है।

मंगलवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से विचार-विमर्श के लिए लखनऊ आए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रेड्डी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे मिल रहे समर्थन के लिए आभारी हैं। सुदर्शन रेड्डी ने कहा, ‘‘प्रतिपक्षी दलों ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम है इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथसाथ, वे लोग भी सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं, जो इस गठबंधन में शामिल नहीं है।’’

ये भी पढ़ें:उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने चला था, नामांकन पर 22 सांसदों के फर्जी साइन; पकड़ा गया

रेड्डी ने आगे कहा, ''मैं सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से अपील करता हूं कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर गुण और दोष के आधार पर मेरी उम्मीदवारी के बारे में सोचें।'' उन्होंने आगे कहा कि वह हमेशा से संविधान की प्रस्तावना की मूल भावना के साथ खड़े रहे और पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वह आगे भी पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे।

उपराष्ट्रपति का पद राजनीतिक नहीं- रेड्डी

वहीं राजनीति में एंट्री से जुड़े सवालों पर जस्टिस रेड्डी ने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद राजनीतिक नहीं, बल्कि एक उच्च संवैधानिक ओहदा है। उन्होंने कहा, ‘‘आप लोगों में से कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्यों राजनीतिक अखाड़े में कदम रखा है। मेरा कहना है कि मैंने किसी राजनीतिक मैदान में कदम नहीं रखा है। यह उच्च संवैधानिक पद है, जिस पर पहले कभी दार्शनिक, राष्ट्रकर्मी और शिक्षाविद् रह चुके हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘शिक्षाविद् डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व राजनयिक डॉक्टर के. आर. नारायणन और बाद में श्री हामिद अंसारी जी। ये लोग मेरे लिए प्रेरणास्रोत हैं। ये जिस पद पर बैठे, मुझे उसका उम्मीदवार बनाया गया है, इसके लिए मैं सभी विपक्षी दलों का शुक्रगुजार हूं।’’

ये भी पढ़ें:क्या था सलवा जुडूम? जिसे लेकर विपक्ष के VP कैंडिडेट को निशाना बना रहे अमित शाह

सी.पी. राधाकृष्णन को चुनौती देंगे सुदर्शन रेड्डी

गौरतलब है कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए बीते माह इस्तीफा दे दिया था। कसकर बाद चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चयन के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दो है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने इस चुनाव में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जिनके सामने विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी चुनौती पेश करेंगे।

