Vice President Polls: CP Radhakrishnan vs B Sudershan Reddy

Vice President Election Live: आज देश के 17वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है। मंगलवार को ही मतदान होगा और शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। एनडीए ने किसी भी चूक से बचने के लिए इस बार 'मैन टू मैन मार्किंग' की रणनीति बनाई है। इसके तहत सांसदों को अलग-अलग समूहों में बांट दिया गया है और किसी एक को प्रभारी बना दिया गया है। संख्याबल की बात करें तो एनडीए का ही पलड़ा भारी नजर आता है।

9 Sept 2025, 06:46:24 AM IST Uprashtrapati Chunav Live: BRS और बीजेडी नहीं लेंगी भाग? Uprashtrapati Chunav Live: दोनों सदनों में संख्या बल और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए राजग के पास जीत के लिए पर्याप्त समर्थन है। बीजद और बीआरएस के मतदान में भाग न लेने की घोषणा के बाद किसी उम्मीदवार को जीत के लिए 386 मतों की जरूरत होगी। लोकसभा में राजग घटक दलों के 293 और राज्यसभा में 134 सदस्य हैं। इसके अलावा सत्तारूढ गठबंधन को वाईआरएस कांग्रेस के लोक सभा के चार और राज्य सभा के सात सदस्याें का समर्थन मिल गया है।

9 Sept 2025, 06:33:24 AM IST Uprashtrapati Chunav Live: कौन करता है मतदान? Uprashtrapati Chunav Live: उप राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सांसद मतदान करते हैं। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 हैं। इनमें एक सीट खाली है जबकि 245 सदस्यी राज्य सभा में छह सीटें रिक्त हैं। इस तरह इस चुनाव में कल लोक सभा के 542 और राजय सभा के 239 सदस्य वोट दे सकते हैं। विधान के अनुसार प्रत्येक मतदाता के वोट का मूल्य एक है। इनमें कोई मतदता वरीयता क्रम के साथ दोनों प्रत्याशियों को वोट दे सकता है। ऐसा मतदाता दूसरे मतदाता के नाम के समक्ष वरीयता क्रम दर्ज नहीं करता है तो भी उसका मतपत्र अवैध नहीं होगा लेकिन प्रथम वरीयता का उसका वोट ही गिना जाएगा।

9 Sept 2025, 06:32:00 AM IST Uprashtrapati Chunav Live: एनडीए का संख्याबल मजबूत Uprashtrapati Chunav Live: संख्या बल और राजनीतिक गणित को देखते हुए श्री राधाकृष्णन का उप राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा तैयार निर्वाक मंडल (मतदाता सूची) में लोकसभा के 542 वर्तमान सदस्य और राज्य सभा के 239 सदस्य वोट कर सकेंगे। इस तरह निर्वाचन मंडल में कुल 781 सदस्य हैं । इस तरह किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 391 वोटों की आवश्यकता होगी।