जिस SC जज ने UPA सरकार को दिया था झटके पर झटका, उसे INDIA गठबंधन ने क्यों बनाया VP कैंडिडेट

2007 से 2011 तक SC के जज रहने वाले सुदर्शन रेड्डी अपने कई फैसलों के लिए चर्चा में रहे हैं। कर उल्लंघनों और विदेशी खातों में जमा काले धन का पता लगाने में तत्कालीन UPA सरकार की नाकामी पर अपना आक्रोश जताने के लिए वह प्रसिद्ध रहे हैं।

CP Radhakrishnan vs Sudershan Reddy: उपराष्ट्रपति का चुनाव रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। विपक्षी गठबंधन ने दक्षिण बनाम दक्षिण की इस लड़ाई में एक गैर राजनीतिक चेहरे को उतारकर नई धार देने की कोशिश की है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी (B Sudershan Reddy) को विपक्षी गठबंधन का साझा उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उनके नाम का ऐलान करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन ने सर्वसम्मति से रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। रेड्डी 21 अगस्त यानी गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

यूपीए सरकार को दिए थे कई झटके 12 जनवरी, 2007 से 8 जुलाई, 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहने वाले सुदर्शन रेड्डी अपने कई फैसलों के लिए चर्चा में रहे हैं। कर उल्लंघनों और विदेशी खातों में जमा काले धन का पता लगाने में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की नाकामी पर भावुक आक्रोश जताने के लिए वह प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी पीठ ने तत्कालीन यूपीए सरकार के दूरसंचार मंत्री ए. राजा द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने के फैसले को भी अवैध ठहराया था। जस्टिस रेड्डी ने तब सरकार पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा था, "इस देश में आखिर क्या हो रहा है?" काले धन से लेकर स्पेक्ट्रम मामले में तत्कालीन यूपीए सरकार की घोर आलोचना हुई थी और पब्लिक के बीच सरकार के प्रति रोष फैला था।

अनिल अंबानी को भी दे चुके हैं झटका गैस की कीमतों को लेकर अंबानी बंधुओं (अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी) के बीच चल रहे झगड़े को भी सुलझाने में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। जस्टिस रेड्डी ने तब दोनों भाइयों को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल, मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनिल अंबानी की अध्यक्षता वाली अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के बीच गैस आपूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था। मुकेश अंबानी पहले से तय कीमतों पर छोटे भाई अनिल अंबानी के बिजली संयंत्रों को गैस सप्लाई नहीं कर रहे थे। इस पर दोनों भाइयों के बीच विवाद था लेकिन जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने दोनों को बातचीत की मेज पर लाकर इस मामले का निपटारा किया था और बड़े भाई के हक में फैसला सुनाया था।

हाई कोर्ट जज को हटाने की सिफारिश भी की थी इतना ही नहीं, उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सौमित्र सेन को हटाने की सिफारिश भी की थी। सौमित्र सेन स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग पारित हुआ था। उन पर धन के दुरुपयोग के आरोप थे। महाभियोग पारित होने के बाद सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन ने जस्टिस रेड्डी को उम्मीदवार क्यों बनाया। इसकी एक बड़ी वजह टीएमसी है, जिसने गैर राजनीतिक शख्स को उम्मीदवार बनाने की मांग की थी। दूसरे तमिलनाडु में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी थी, जबकि भाजपा के दक्षिण दांव की काट के लिए विपक्ष को दक्षिण से ही किसी गैर राजनीतिक और गैर विवादित चेहरे की तलाश थी।