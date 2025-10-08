Vice President CP Radhakrishnan met with floor leaders for the first time Rajya Sabha लक्ष्मण रेखा पार नहीं होनी चाहिए, आते ही ऐक्शन में नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सांसदों से क्या बोले, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsVice President CP Radhakrishnan met with floor leaders for the first time Rajya Sabha

लक्ष्मण रेखा पार नहीं होनी चाहिए, आते ही ऐक्शन में नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सांसदों से क्या बोले

उच्च सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने बैठक के बाद कहा कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक औपचारिक परिचय बैठक आयोजित कर नई परंपरा शुरू की है, जहां उन्होंने सभी की बात सुनी। मंगलवार को बैठक आयोजित की गई थी।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 06:10 AM
share Share
Follow Us on
लक्ष्मण रेखा पार नहीं होनी चाहिए, आते ही ऐक्शन में नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सांसदों से क्या बोले

भारत के नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को राजनीतिक दलों से मुलाकात की। इस पहली मीटिंग में उन्होंने सांसदों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में मदद मांगी। साथ ही साफ कर दिया है कि 'लक्ष्मण रेखा' पार नहीं की जानी चाहिए। सितंबर में हुए चुनाव में उन्होंने विपक्षी गठबंधन INDIA के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था।

मीटिंग के दौरान राज्यसभा स्पीकर ने कहा कि सांसदों को बोलने का अधिकार है, लेकिन हमें 'लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए।' उन्होंने कहा, 'बगैर मतभेदों को लोकतंत्र नहीं हो सकता।' संसद परिसर में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ अपनी पहली औपचारिक बातचीत के दौरान, राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन ने उच्च सदन के कामकाज को बेहतर करने के लिए उनके विचार और सुझाव सुने।

इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और उच्च सदन के नेता जे पी नड्डा, (राज्यसभा में) कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी के अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन शामिल हुए। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री एवं जद (एस) नेता एच डी देवेगौड़ा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे अस्वस्थ रहने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके।

बैठक के दौरान, (राज्यसभा में) कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने मांग की कि विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर एक ध्यानाकर्षण और एक अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी जाए।

सूत्रों के अनुसार, रमेश ने राधाकृष्णन से उन मुद्दों पर भी चर्चा की अनुमति देने का आग्रह किया, जिन पर हाल के वर्षों में अनुमति नहीं दी गई है। सूत्रों ने बताया कि इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विशेष रूप से चीन से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सभी विधेयकों को स्थायी समितियों में भेजा जाना चाहिए क्योंकि हाल में जन विश्वास विधेयक और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक पर गठित दो प्रवर समितियों में राज्यसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था।

उच्च सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने बैठक के बाद कहा कि उपराष्ट्रपति ने एक औपचारिक परिचय बैठक आयोजित कर नई परंपरा शुरू की है, जहां उन्होंने सभी की बात सुनी।

तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, 'यह निर्णय लिया गया कि संसद में कामकाज सुचारू रूप से हो। विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा चाहता है और हमें बोलने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने (सभापति) आश्वासन दिया कि वे सभी सुझावों पर ध्यान देंगे और संसद के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।' द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि राधाकृष्णन ने आश्वासन दिया कि वह राज्य से संबंधित मुद्दों को अनुमति देंगे।

शिवा ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि सदन के सुचारू संचालन के लिए वह दोनों पक्षों (सत्ता पक्ष और विपक्ष) के साथ समान व्यवहार करेंगे। हमने स्पष्ट किया कि हमारा इरादा कार्यवाही बाधित करने का नहीं है। अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के रूप में, हमें सदन के ध्यान में कई मुद्दे लाने की आवश्यकता है।'

माकपा के जॉन ब्रिटास ने कहा कि सरकार को विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांगों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

ब्रिटास ने बड़ी संख्या में प्रश्नों को अस्वीकार किए जाने और उनके उपयुक्त उत्तर न दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि गैर सरकारी कामकाज को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

शिवसेना नेता मिलिंद देवरा ने कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की ओर से, उन्होंने नयी दिल्ली में राज्यसभा के नेताओं की बैठक में, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं दीं। देवरा ने कहा, 'मैंने उन्हें अपनी पार्टी के पूर्ण समर्थन और संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों का आश्वासन दिया।'

CP Radhakrishnan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।