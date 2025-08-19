vice president candidate of opposition alliance supreme court former judge Sudershan Reddy SC के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी लड़ेंगे VP चुनाव, विपक्ष ने सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ उतारा, India News in Hindi - Hindustan
SC के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी लड़ेंगे VP चुनाव, विपक्ष ने सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ उतारा

Sudarshan Reddy: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन INDIA ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 01:19 PM
Sudarshan Reddy: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन INDIA ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा। NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है।

विपक्ष ने साफ कर दिया था कि NDA की तरफ से उम्मीदवार के ऐलान के बाद ही नाम पर विचार किया जाएगा। साथ ही INDIA गठबंधन ने पहले ही संयुक्त उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई थी। इस संबंध में सोमवार शाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक भी हुई थी, लेकिन नाम का ऐलान मंगलवार को किया गया।

कौन हैं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी

8 जुलाई 1946 को जन्मे रेड्डी ने 27 दिसंबर 1971 में न्यायिक पारी की शुरुआत की थी। तब वह आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में वकील के तौर पर शामिल हुए थे। साल 1990 में वह करीब 6 महीनों के लिए केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त स्थाई वकील भी रहे। वह उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्थाई वकील और कानूनी सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं।

2 मई 1995 में उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का स्थाई जज बनाया गया था। 5 दिसंबर 2005 को वह गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट जज बने। 8 जुलाई 2011 को वह रिटायर हो गए थे।

इंडिया टुडे से बातचीत में रेड्डी ने सभी पार्टियों से उनका समर्थन करने की अपील की है। हालांकि, आंकड़ों के लिहाज से राधाकृष्णन की जीत के ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं।

