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ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले वाइस एडमिरल प्रमोद का हुआ प्रमोशन, मिला यह बड़ा पद

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्लानिंग में अहम भूमिका निभाने वाले वाइस एडमिरल एएन प्रमोद का प्रमोशन हो गया है। उन्होंने शनिवार को डिप्टी नेवी चीफ का पदभार ग्रहण किया। वहीं, ऑप सिंदूर के दूसरे हीरो एयर मार्शल ए. के. भारती शुक्रवार को रिटायर हो गए।

Vice Admiral AN Pramod
वाइस एडमिरल एएन प्रमोद

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना की कमान संभालने वाले वाइस एडमिरल एएन प्रमोद का प्रमोशन हो गया है। उन्होंने शनिवार को भारतीय नैसेना के उप प्रमुख का पद संभाल लिया है। नौसेना की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान के मुताबिक करीब तीन साल तक डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस (DGNO) का पद संभालने वाले वाइस एडमिरल एएन प्रमोद अब नौसेना के नए वाइस चीफ हैं।

जारी बयान के मुताबिक नौसेना ने प्रमोद की उपलब्धियों के ऊपर भी प्रकाश डाला। बयान में कहा गया, "वाइस एडमिरल प्रमोद ने DGNO के रूप में सेवा की है। वह ऑपरेशन सिंदूर के अलावा पश्चिम एशिया में जारी संकट के दौरान भी समुद्री सुरक्षा अभियानों के संचालन में लगातार नेतृत्व कर रहे हैं।" बता दें, गोवा स्थित नेवल अकैडमी के 38वें बैच के छात्र प्रमोद जुलाई 1990 में सेना में कमीशन हुए थे। इसके बाद से वह लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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नौसेना के कई बड़े पदों को संभाल चुके हैं वाइस एडमिरल प्रमोद

1990 में नौसेना में कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोनिक वारफेयर विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ने वाले प्रमोद ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से भी पढ़ाई की है। अभी तक के 36 साल के करियर के दौरान वह नौसेना के कई बड़े पदों पर भी रह चुके हैं। नैसेना के डाटा के मुताबिक, वह INS राजपूत पर एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर के कार्यकारी अधिकारी और INS अभय-एक एंटी सबमरीन वारफेयर पेट्रोल वैसल के अधिकारी और INS शार्दुल और INS सत पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

समुद्र में देश के शान बढ़ाने में प्रमोद ने निभाई अहम भूमिका

उप नौसेना प्रमुख का पदभार संभालने वाले वाइस एडमिरल प्रमोद ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान भी अहम भूमिका निभाई है। इस संघर्ष के दौरान करीब 9,000 करोड़ का माल ला रहे करीब 18 जहाजों को सुरक्षा देने का काम किया है।

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ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे हीरो एयर मार्शल ए. के. भारती हुए रिटायर

एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के हीरो वाइस एडमिरल प्रमोद को प्रमोशन देकर नौसेना उप प्रमुख बनाया गया है, तो वहीं इस ऑपरेशन द्वारा वायुसेना की पहचान बने एयर मार्शल ए.के भारती का रिटायरमेंट हो गया है। वह शुक्रवार को रिटायर हुए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वह डीजी एयर ऑपरेशन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। बाद में वह प्रमोशन लेकर डिप्टी एयर चीफ बनाए गए थे।

पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को बनाया था निशाना

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। इस दौरान भारत ने पाकिस्तानी पंजाब में मौजूद बहावलपुर की मर्कज सुब्हानल्लाह और मुरिदके के पास मर्कज तैयबा को निशाना बनाया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद भारतीय सेना ने करीब 7 पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया था। इससे पाकिस्तान पूरी तरह से हिल गया था।

उस दौरान किराना हिल्स पर हमला करने की खबर पर एयर मार्शल ए.के भारती की मुस्कान और कराची पोर्ट पर हमला करने की बात पर वाइस एडमिरल एएन प्रमोद का गंभीर चेहरा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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