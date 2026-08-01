ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले वाइस एडमिरल प्रमोद का हुआ प्रमोशन, मिला यह बड़ा पद

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्लानिंग में अहम भूमिका निभाने वाले वाइस एडमिरल एएन प्रमोद का प्रमोशन हो गया है। उन्होंने शनिवार को डिप्टी नेवी चीफ का पदभार ग्रहण किया। वहीं, ऑप सिंदूर के दूसरे हीरो एयर मार्शल ए. के. भारती शुक्रवार को रिटायर हो गए।

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना की कमान संभालने वाले वाइस एडमिरल एएन प्रमोद का प्रमोशन हो गया है। उन्होंने शनिवार को भारतीय नैसेना के उप प्रमुख का पद संभाल लिया है। नौसेना की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान के मुताबिक करीब तीन साल तक डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस (DGNO) का पद संभालने वाले वाइस एडमिरल एएन प्रमोद अब नौसेना के नए वाइस चीफ हैं।

जारी बयान के मुताबिक नौसेना ने प्रमोद की उपलब्धियों के ऊपर भी प्रकाश डाला। बयान में कहा गया, "वाइस एडमिरल प्रमोद ने DGNO के रूप में सेवा की है। वह ऑपरेशन सिंदूर के अलावा पश्चिम एशिया में जारी संकट के दौरान भी समुद्री सुरक्षा अभियानों के संचालन में लगातार नेतृत्व कर रहे हैं।" बता दें, गोवा स्थित नेवल अकैडमी के 38वें बैच के छात्र प्रमोद जुलाई 1990 में सेना में कमीशन हुए थे। इसके बाद से वह लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

नौसेना के कई बड़े पदों को संभाल चुके हैं वाइस एडमिरल प्रमोद 1990 में नौसेना में कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोनिक वारफेयर विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ने वाले प्रमोद ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से भी पढ़ाई की है। अभी तक के 36 साल के करियर के दौरान वह नौसेना के कई बड़े पदों पर भी रह चुके हैं। नैसेना के डाटा के मुताबिक, वह INS राजपूत पर एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर के कार्यकारी अधिकारी और INS अभय-एक एंटी सबमरीन वारफेयर पेट्रोल वैसल के अधिकारी और INS शार्दुल और INS सत पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

समुद्र में देश के शान बढ़ाने में प्रमोद ने निभाई अहम भूमिका उप नौसेना प्रमुख का पदभार संभालने वाले वाइस एडमिरल प्रमोद ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान भी अहम भूमिका निभाई है। इस संघर्ष के दौरान करीब 9,000 करोड़ का माल ला रहे करीब 18 जहाजों को सुरक्षा देने का काम किया है।

ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे हीरो एयर मार्शल ए. के. भारती हुए रिटायर एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के हीरो वाइस एडमिरल प्रमोद को प्रमोशन देकर नौसेना उप प्रमुख बनाया गया है, तो वहीं इस ऑपरेशन द्वारा वायुसेना की पहचान बने एयर मार्शल ए.के भारती का रिटायरमेंट हो गया है। वह शुक्रवार को रिटायर हुए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वह डीजी एयर ऑपरेशन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। बाद में वह प्रमोशन लेकर डिप्टी एयर चीफ बनाए गए थे।

पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को बनाया था निशाना जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। इस दौरान भारत ने पाकिस्तानी पंजाब में मौजूद बहावलपुर की मर्कज सुब्हानल्लाह और मुरिदके के पास मर्कज तैयबा को निशाना बनाया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद भारतीय सेना ने करीब 7 पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया था। इससे पाकिस्तान पूरी तरह से हिल गया था।