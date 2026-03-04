नहीं रहे दिग्गज पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सदस्य एचके दुआ, 86 की उम्र में निधन
दिग्गज पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सदस्य तथा दो प्रधानमंत्रियों के मीडिया सलाहकार रहे एचके दुआ का बुधवार को निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। दुआ ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, तीन सप्ताह पहले स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर मिलते ही नेताओं, पत्रकारों और प्रमुख हस्तियों की ओर से श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हो गया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को लोधी रोड श्मशान घाट में किया जाएगा।
एक जुलाई 1937 को जन्मे एचके दुआ दो प्रधानमंत्रियों ( अटल बिहारी वाजपेयी और एचडी देवेगौड़ा ) के मीडिया सलाहकार भी रहे। वे अपनी तीक्ष्ण राजनीतिक समझ और संपादकीय स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने द हिंदुस्तान टाइम्स (1987-94) के संपादक, द इंडियन एक्सप्रेस (1994-96) और द ट्रिब्यून (2003-09) के प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया।
इसके अलावा, वे टाइम्स ऑफ इंडिया (1997-98) के संपादकीय सलाहकार भी रहे तथा विभिन्न समाचार पत्रों में कॉलम लिखे और टेलीविजन चैनलों पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राज्यसभा के नामित सदस्य के रूप में चुना गया (2009-2015), जहां उन्होंने विदेश मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बहसों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
पीटीआई के अनुसार, वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी थे तथा विदेश मामलों की स्थायी समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति समेत कई उच्च स्तरीय संसदीय समितियों का हिस्सा रहे। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही, पंजाब विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट. (मानद) की उपाधि प्रदान की। वे पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दरबार के सदस्य भी थे।
