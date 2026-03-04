Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नहीं रहे दिग्गज पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सदस्य एचके दुआ, 86 की उम्र में निधन

Mar 04, 2026 03:38 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिग्गज पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सदस्य तथा दो प्रधानमंत्रियों के मीडिया सलाहकार रहे एचके दुआ का बुधवार को निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। दुआ ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया गया कि तीन सप्ताह पहले स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

नहीं रहे दिग्गज पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सदस्य एचके दुआ, 86 की उम्र में निधन

दिग्गज पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सदस्य तथा दो प्रधानमंत्रियों के मीडिया सलाहकार रहे एचके दुआ का बुधवार को निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। दुआ ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, तीन सप्ताह पहले स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर मिलते ही नेताओं, पत्रकारों और प्रमुख हस्तियों की ओर से श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हो गया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को लोधी रोड श्मशान घाट में किया जाएगा।

एक जुलाई 1937 को जन्मे एचके दुआ दो प्रधानमंत्रियों ( अटल बिहारी वाजपेयी और एचडी देवेगौड़ा ) के मीडिया सलाहकार भी रहे। वे अपनी तीक्ष्ण राजनीतिक समझ और संपादकीय स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने द हिंदुस्तान टाइम्स (1987-94) के संपादक, द इंडियन एक्सप्रेस (1994-96) और द ट्रिब्यून (2003-09) के प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया।

इसके अलावा, वे टाइम्स ऑफ इंडिया (1997-98) के संपादकीय सलाहकार भी रहे तथा विभिन्न समाचार पत्रों में कॉलम लिखे और टेलीविजन चैनलों पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राज्यसभा के नामित सदस्य के रूप में चुना गया (2009-2015), जहां उन्होंने विदेश मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बहसों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पीटीआई के अनुसार, वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी थे तथा विदेश मामलों की स्थायी समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति समेत कई उच्च स्तरीय संसदीय समितियों का हिस्सा रहे। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही, पंजाब विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट. (मानद) की उपाधि प्रदान की। वे पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दरबार के सदस्य भी थे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

India News Today India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।