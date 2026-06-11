Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पोत पर हमला, 3 भारतीय लापता; अमेरिका पर भड़का भारत

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
Follow us on Google News
share

पोत पर सवार 24 भारतीय चालक दल सदस्यों को बचा लिया गया था। विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि ओमान नौसेना की मदद से लापता नाविकों की तलाश जारी है। ओमान में हमारा दूतावास स्थिति पर नजर रख रहा है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पोत पर हमला, 3 भारतीय लापता; अमेरिका पर भड़का भारत

ओमान तट पर बुधवार सुबह फिर एक वाणिज्यिक पोत सेटेबेल्लो पर हमला हुआ। पोत पर 24 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें से 21 को बचा लिया गया, जबकि तीन लापता हैं। इस मामले में भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए नई दिल्ली में अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया। माना जा रहा है कि ईरान पर चल रही अमेरिकी कार्रवाई के दौरान पोत पर मिसाइल हमला हुआ। तीन दिनों में भारतीय क्रू वाले वाणिज्यिक पोत पर यह दूसरा हमला है। सोमवार को भी एक पोत पर इसी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना ने मिसाइल हमला किया था।

पोत पर सवार 24 भारतीय चालक दल सदस्यों को बचा लिया गया था। विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि ओमान नौसेना की मदद से लापता नाविकों की तलाश जारी है। ओमान में हमारा दूतावास स्थिति पर नजर रख रहा है।

भारत ने कड़ा रुख अपनाया

सूत्रों के अनुसार, भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के उप मिशन प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। साथ ही लापता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तथा घटना की पूरी जानकारी देने की मांग की। भारतीय अधिकारी हमले की जिम्मेदारी तय करने के लिए जानकारी जुटा रहे हैं। इस मामले पर अमेरिका की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

हेलीकॉप्टर गिराने के बाद फिर छिड़ा संघर्ष

उधर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के बाद अमेरिका एवं ईरान में बुधवार को संघर्ष और तेज हो गया। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान पर बम बरसाए। ईरान ने भी जवाब में कुवैत, बहरीन और जॉर्डन स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इससे मध्य-पूर्व में तनाव और बढ़ गया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पोतों पर हमले की घटनाएं चिंताजनक हैं, जो वहां चल रहे संघर्ष का नतीजा हैं। हम तनाव कम करने व कूटनीतिक समाधान के लिए चल रही वार्ता को पूरा करने की मांग दोहराते हैं।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
iran america war
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।