वेरी नाइस, अभिषेक बनर्जी का चैलेंज सुन बोलीं सायोनी घोष; बागियों ने लिए मजे

पूर्व मुख्मयंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बागी नेताओं को पार्टी में लौटने का चैलेंज दे रहे हैं। अब उनके इस बयान पर NCPI में शामिल हो चुकीं सांसद सायोनी घोष ने प्रतिक्रया दी है। वहीं, बागी गुट के नेता बनर्जी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं।

लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में चैलेंज दिया था कि बागी नेताओं के लौटने पर वह तुरंत ही इस्तीफा दे देंगे। अब उनके इस बयान पर सांसद सायोनी घोष की प्रतिक्रिया आई है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि अपनी बातों पर अभिषेक ही जवाब दे सकते हैं। खास बात है कि सायोनी NCPI यानी नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ विलय करने वाले बागी समूह में शामिल हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की काफी करीबी मानी जाती थीं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब घोष से अभिषेक के बयान को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, 'वेरी नाइस ऑफ हिम।' उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि वह जो भी कह रहे हैं, इसपर खुद अभिषेक ही बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने सुना नहीं है। तो मैं इसपर कमेंट भी नहीं कर सकती है।'

अभिषेक बनर्जी का चैलेंज अभिषेक ने शनिवार को पार्टी के ममता बनर्जी गुट से अलग हुए बागी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे वापस लौटते हैं, तो वह एक घंटे के भीतर इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा, 'जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं और आज मुझे गालियां दे रहे हैं या मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे दीदी के पास वापस लौटकर दिखाएं। अगर वे ऐसा करते हैं, तो मैं एक घंटे के भीतर पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा।'

उन्होंने कहा, 'लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। वे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर चुके हैं। व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है: पार्टी छोड़ो, बागी गुट या भाजपा में शामिल हो जाओ, ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों से संरक्षण हासिल करो और फिर अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाना और उन्हें बदनाम करना शुरू कर दो।'

एजेंसियों का सामना करने बोला अभिषेक ने बागी नेताओं को चुनौती दी कि वे ममता बनर्जी का साथ छोड़ने के बजाय जांच एजेंसियों का सामना करें। उन्होंने कहा, 'मैं उन लोगों से भी कुछ कहना चाहता हूं, जो ईडी, सीबीआई या किसी अन्य जांच एजेंसी का नोटिस मिलते ही अपनी पार्टी छोड़ देते हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो जांच का सामना कीजिए।'

अभिषेक ने कहा कि उन्हें सीआईडी और अन्य एजेंसियों ने बार-बार तलब किया है और उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, लेकिन वह भागे नहीं। उन्होंने कहा, 'हमारे लिए ईडी या सीबीआई से मिलने वाला संरक्षण महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए केवल वही संरक्षण मायने रखता है, जो जनता के विश्वास और समर्थन से मिलता है। यदि मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा, तो लोकतंत्र में केवल जनता के सामने झुकूंगा, दिल्ली में बैठे ताकतवर व्यक्तियों के सामने कभी नहीं। मैं इसी सिद्धांत पर कायम हूं।'