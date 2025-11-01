Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsVenkateswara Swamy temple stampede video shows narrow passage trying to escape
संकरा गलियारा, रेलिंग पर फंसे लोग, चीखती महिलाएं और बच्चे; आंध्र प्रदेश भगदड़ का डरावना वीडियो

संकरा गलियारा, रेलिंग पर फंसे लोग, चीखती महिलाएं और बच्चे; आंध्र प्रदेश भगदड़ का डरावना वीडियो

संक्षेप: PMO की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ठीक हो जाएं।’ प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि और घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

Sat, 1 Nov 2025 02:50 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को एकादशी के अवसर पर भगदड़ मच गई, जिसकी चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के परेशान करने वाले वीडियो सामने आए हैं, जिनमें संकरी गलियारे की रेलिंग पर फंसे लोग भागने की कोशिश करते दिख रहे हैं। कई महिलाएं पूजा की टोकरी लिए चीखते-चिल्लाते मदद मांगती नजर आ रही हैं। एक अन्य फुटेज में घायलों को एम्बुलेंस से ले जाते देखा जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:आंध्र के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, कम से कम 10 की मौत; बढ़ सकता है आंकड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगदड़ पर दुख जताते हुए कहा कि वे इस घटना से व्यथित हैं। उन्होंने अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी बयान में पीएम मोदी के हवाले से कहा गया, 'मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ठीक हो जाएं।' इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि और घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

सीएम नायडू ने पोस्ट करके क्या कहा

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, 'श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़ ने मुझे व्यथित कर दिया है। यह बहुत दुखद है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।' सीएम नायडू ने यह भी कहा कि उन्होंने अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और भगदड़ स्थल पर राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Andhra Pradesh tamilnadu stampede Hindu
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।