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जब धरती कांपी और मिनटों में बिछ गईं लाखों लाशें; ये हैं इतिहास के 5 सबसे विनाशकारी भूकंप

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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वेनेजुएला में एक मिनट से भी कम समय के अंतर पर भूकंप के दो तेज झटके महसूस किए गए। इससे हर तरफ तबाही मच गई है। इतिहास में पहले भी कुछ ऐसे भूकंप हुए हैं जिनका जिक्र होते ही रूह कांप जाती है।

वेनेजुएला में गुरुवार तड़के आए 'ट्विन अर्थक्वेक' ने पूरे देश में तबाही मचा दी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक एजेंसी के एक अनुमान के मुताबिक इस भूकंप में दस हजार से लेकर एक लाख लोगों की मौत की आशंका है। फिलहाल देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है राहत और बचाव कार्य जारी है। इस भूकंप के जरिए प्रकृति ने एक बार फिर अपना भयावह रूप दिखाया है। इसने यह भी साबित किया है कि कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो इंसान बेबस नजर आता है। आइए जानते हैं आधुनिक इतिहास के उन 5 सबसे विनाशकारी और जानलेवा भूकंपों के बारे में, जिन्होंने तबाही का ऐसा मंजर लिखा जिसे इंसान आज तक नहीं भूल पाया है।

1. 2004: हिंद महासागर का भूकंप और वो खौफनाक सुनामी

26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास समुद्र के भीतर 9.1 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। इस भूकंप से समुद्र के भीतर इतनी ऊंची और तेज लहरें उठीं कि सुनामी ने भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड समेत 14 देशों में तबाही मचा दी। इस दौरान 2,30,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और लाखों लोग बेघर हो गए। कई तटीय गांव तो दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट गए।

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2. 1976: चीन का तांगशान भूकंप

चीन के इतिहास में 1976 का 'ग्रेट तांगशान भूकंप' काले अक्षरों में दर्ज है। यह भूकंप तब आया जब लोग रात में अपने घरों में सो रहे थे, जिससे किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। इस भूकंप में चीनी सरकार ने आधिकारिक तौर पर 2,42,000 मौतों की बात कही थी, लेकिन अनौपचारिक आंकड़ों के मुताबिक इस आपदा में 6,55,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। पूरे के पूरे रिहायशी इलाके जमींदोज होने की इस घटना के बाद चीन ने अपने देश में भूकंप सुरक्षा और कंस्ट्रक्शन नियमों में बड़े ऐतिहासिक बदलाव किए।

3. 2010: हैती का भूकंप

2010 में हैती की राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस में आए 7.0 तीव्रता के भूकंप ने साबित कर दिया कि कम तीव्रता भी काल बन सकती है। हैती में खराब कंस्ट्रक्शन और तैयारियों की कमी के कारण पूरी राजधानी मलबे में तब्दील हो गई। इस आपदा में 1,60,000 से लेकर 3,00,000 लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया था। अंतरराष्ट्रीय मदद के बाद भी हैती आज तक इस झटके से पूरी तरह उबर नहीं पाया है।

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4. 2008: चीन का सिचुआन भूकंप

चीन ने एक बार फिर 2008 में कुदरत का कहर झेला, जब सिचुआन प्रांत में 7.9 तीव्रता का एक और भीषण भूकंप आया। इस भूकंप में कई स्कूल की इमारतें भरभराकर ढह गईं, जिससे हजारों बच्चों की मौत हो गई। लगभग 90,000 लोग मारे गए और 3,75,000 से ज्यादा लोग घायल हुए।

5. 1970: पेरू का महाभूकंप

31 मई 1970 को पेरू में आया 7.9 तीव्रता का भूकंप इतिहास के सबसे भयावह भूकंप में से एक है। इस भूकंप के तेज झटके के कारण 'माउंट हुआस्करान' पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया और भयानक भूस्खलन हुआ। इस मलबे और बर्फ के तूफान ने युनगे जैसे पूरे के पूरे शहरों को अपने अंदर जिंदा दफन कर दिया। इस आपदा में लगभग 70,000 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से अधिकांश की मौत भूकंप के झटके से नहीं बल्कि बर्फीले तूफान की वजह से हुई थी।

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जब भारत में गणतंत्र दिवस पर आई थी तबाही

भारत की बात करें तो गुजरात में 2001 में आए भूकंप की यादें अब भी ताजा हैं। 26 जनवरी 2001 को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, ठीक सुबह 8:46 बजे गुजरात का कच्छ और भुज इलाका 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप से कांप उठा। इस भूकंप के झटके इतने तेज थे कि भुज, अंजार और गांधीधाम जैसे शहर पूरी तरह जमींदोज हो गए। हजारों लोग अपनी नींद से उठ भी नहीं पाए और मलबे में दब गए। इस भयावह त्रासदी में 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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