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वेनेजुएला भूकंप से क्या भारत में महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? जानिये तेल के खेल का पूरा गणित

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान और अमेरिका युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने से भारत ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब वेनेजुएला में आए दो भयंकर भूकंपों ने एक बार फिर नई दिल्ली की टेंशन बढ़ा दी है।

वेनेजुएला भूकंप से क्या भारत में महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? जानिये तेल के खेल का पूरा गणित

लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए लगातार दो विनाशकारी भूकंपों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 24 जून को आए इन भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 और 7.5 मापी गई, जो पिछले 125 सालों में वहां आई सबसे बड़ी आपदा है। इस तबाही में जान गंवाने वालों की संख्या बृहस्पतिवार को बढ़कर 235 हो गई है और 4300 लोग घायल हैं। जबकि 200 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। इसके अलावा 1,500 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इस बीच राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। भूकंप में राजधानी काराकास में कई इमारतें ढह गई हैं और मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बंद करना पड़ा है।

इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला के प्रति संवेदना जताई है और भारत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लेकिन इस मानवीय संकट के बीच, भारत के आम नागरिकों और उद्योग जगत की नजरें एक बड़े सवाल पर टिक गई हैं- क्या सुदूर वेनेजुएला में आई इस आपदा का असर हमारे देश में तेल की कीमतों और सप्लाई पर पड़ेगा? आइए इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं।

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भारत के लिए क्यों अहम है वेनेजुएला?

भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट (खाड़ी देशों) में चल रहे तनाव और ईरान युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई में लगातार दिक्कतें आ रही थीं। ऐसे में भारत ने अपनी रणनीति बदली और वेनेजुएला से तेल का आयात तेजी से बढ़ा दिया।

बाजार के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक:

- भारत हर दिन दुनिया भर से करीब 49 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदता है।

- इसमें से अकेले 4.2 लाख बैरल प्रति दिन तेल अब वेनेजुएला से आ रहा है।

- इसका मतलब है कि भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 8.5% तेल वेनेजुएला से ले रहा है, जिससे वेनेजुएला अब रूस और UAE के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है।

क्या तेल के कुओं को नुकसान पहुंचा है?

राहत की बात यह है कि इस भीषण भूकंप के बावजूद वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी (PDVSA) के मेन इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।

वेनेजुएला के मुख्य तेल क्षेत्र (जैसे ओरिनोको ऑयल बेल्ट और माराकैबो झील) भूकंप के मुख्य केंद्र से काफी दूर हैं। इसलिए तेल का प्रोडक्शन फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन असली समस्या तेल निकालने में नहीं, बल्कि उसे भारत तक पहुंचाने वाले रास्ते यानी सप्लाई चेन में खड़ी हो गई है।

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भारत की चिंता बढ़ाने वाले 3 बड़े कारण

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तेल के कुएं सुरक्षित होने के बावजूद भारतीय रिफाइनरियों (जैसे रिलायंस और इंडियन ऑयल) को तीन मोर्चों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है:

1. पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में देरी

भूकंप की वजह से वेनेजुएला में बिजली गुल है और टेलीकम्युनिकेशन ठप है। ला गुएरा जैसे प्रमुख कमर्शियल बंदरगाहों पर कामकाज प्रभावित हुआ है। इसके अलावा, सिमोन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने से कस्टम अधिकारी, तकनीकी एक्सपर्ट और जहाजों का सर्वे करने वाले लोग समय पर पोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वजह से कच्चे तेल को जहाजों में लादने में दिनों या हफ्तों की देरी हो सकती है।

2. पानी के जहाजों का किराया और बीमा

भूकंप के बाद वेनेजुएला में 'नेशनल इमरजेंसी' (आपातकाल) घोषित कर दी गई है। जब भी किसी देश में ऐसे हालात बनते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री बीमा कंपनियां वहां जाने वाले जहाजों का रिस्क प्रीमियम बढ़ा देती हैं। इसके अलावा, अगर भारतीय जहाजों को तेल लोड करने के लिए बंदरगाह पर तय समय से ज्यादा रुकना पड़ा, तो उन्हें भारी 'डेमरेज चार्ज' यानी लेट फीस देनी होगी, जिससे तेल लाने की लागत बढ़ जाएगी।

3. ईरान समझौते के बीच नया संकट

यह आपदा भारत के लिए एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर आई है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता हुआ था, जिससे यह उम्मीद जगी थी कि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' वाले समुद्री रास्ते से तेल की सप्लाई आसान हो जाएगी और भारत को राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही वहां राहत मिली, वेनेजुएला के भूकंप ने भारत के सामने एक नया सिरदर्द खड़ा कर दिया।

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आम जनता की जेब पर क्या असर होगा?

तो क्या भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा होने वाला है? इसका सीधा जवाब है: तुरंत नहीं, लेकिन लागत बढ़ सकती है।

क्योंकि वेनेजुएला में तेल का प्रोडक्सन बंद नहीं हुआ है, इसलिए भारत को तेल की किल्लत नहीं होगी। लेकिन शिपिंग में होने वाली देरी, बढ़ा हुआ जहाजों का किराया और महंगा इंश्योरेंस प्रीमियम मिलकर तेल की लैंडिंग कॉस्ट यानी भारत तक पहुंचने की लागत को थोड़ा बढ़ा सकते हैं।

अगर वेनेजुएला सरकार अगले कुछ दिनों में बिजली और बंदरगाहों की व्यवस्था को पटरी पर ले आती है, तो भारतीय बाजार इस झटके को आसानी से झेल जाएगा। लेकिन अगर यह गतिरोध लंबा खिंचा, तो भारतीय कंपनियों को वैकल्पिक रास्तों की तलाश करनी होगी, जिससे बजट पर थोड़ा दबाव आ सकता है।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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