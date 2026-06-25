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भूकंप से दहला वेनेजुएला, केतन अग्रवाल मर्डर केस में नए खुलासे; आज की बड़ी खबरें

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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वेनेजुएला में भूकंप ने तबाही मचा दी है। भारत ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं केतन अग्रवाल के मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों का पूरा लेखा जोखा लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

भूकंप से दहला वेनेजुएला, केतन अग्रवाल मर्डर केस में नए खुलासे; आज की बड़ी खबरें

वेनेजुएला में भूकंप ने इस वक्त भारी तबाही मचाई है। दर्जनों लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और राहत और बचाव कार्य जारी है। एक अनुमान के मुताबिक इस भूकंप में मौतों का आंकड़ा दस हजार से एक लाख तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ देश में रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक केतन अग्रवाल की मौत ने सनसनी मचा दी है। राम मंदिर में चंदे को लेकर सामने आए हेरफेर को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। उधर इजरायल और पाकिस्तान को लेकर नए दावे से हड़कंप मच गया है। इस पिक्चर स्टोरी में पढ़ें आज की बड़ी खबरें:

वेनेजुएला में भूकंप से तबाही

venezuela

लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में गुरुवार तड़के दो एक के बाद एक भूकंप के ताकतवर झटके महसूस किये गए। पहले 7.1 और फिर एक मिनट से भी कम के अंदर ही 7.5 तीव्रता का भूकंप आया जिससे देश में तबाही मच गई है। देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और भारत समेत कई देशों ने मदद का भरोसा दिया है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

केतन अग्रवाल की हत्या में नए खुलासे

ketan agarwal

पुणे के केतन अग्रवाल को उसकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी संग मिलकर मार डाला, जिसके बाद से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सिया गोयल को लेकर चेतन ने दावा किया है कि वह परिवार के डर से उसके साथ भागी नहीं, बल्कि केतन को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रच डाली।

आसिम मुनीर को लेकर भिड़े पाकिस्तान-इजरायल!

asim munir

ब्राजील के एक पत्रकार पेपे एस्कोबार ने दावा किया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई US ईरान की बैठक के दौरान आसिम मुनीर की हत्या की साजिश रची थी। पत्रकार का दावा है कि इस पर पाकिस्तान भड़क उठा और इजरायल को सीधे धमकी दी थी कि 'अगर हमारे अधिकारियों को छुआ भी, तो इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे।'

खामेनेई के अंतिम संस्कार में पीएम मोदी को न्योता

khamenei

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा है। बता दें कि बीते 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले में खामेनेई की मौत हो गई थी। उन्हें 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच सुपुर्दे खाक किया जाएगा।

मुंबई लोकल में मयंक की बेरहमी से हत्या

mumbai

मुंबई लोकल ट्रेन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक लोकल ट्रेन में दरवाजा खुला रखने को लेकर हुई बहस के बाद शख्स ने 22 साल के मयंक लोहार की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी। इससे मयंक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां और पिता ने हत्यारे के लिए फांसी की मांग की है।

राम मंदिर चंदा विवाद

ram mandir row

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ने की कथित चोरी के मामले में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईटी को सबूत सौंपें हैं। संजय सिंह SIT अध्यक्ष और मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के दफ्तर पहुंचे थे। यहां उन्होंने तीन पन्नों का एक पत्र और 11 जमीन सौदों के दस्तावेज सौंपें हैं।

यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान

up bjp

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नई टीम की घोषणा कर दी है। संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी की है। 19 प्रदेश अध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री और 19 प्रदेश मंत्रियों की नियुक्ति की गई है।

क्रिकेटर आकाशदीप ने रचाई शादी

akash deep wedding

भारतीय टेस्ट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने ताज गैंगेस में अक्षिता राज संग सात फेरे ले लिए। भव्य शादी समारोह में 300 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए जहां उन्हें क्यूआर कोड से एंट्री की व्यवस्था की गई थी। आकाशदीप बारात लेकर अपने पैतृक आवास वाराणसी पहुंचे थे।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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