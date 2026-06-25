भूकंप से दहला वेनेजुएला, केतन अग्रवाल मर्डर केस में नए खुलासे; आज की बड़ी खबरें

वेनेजुएला में भूकंप ने तबाही मचा दी है। भारत ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं केतन अग्रवाल के मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों का पूरा लेखा जोखा लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

वेनेजुएला में भूकंप ने इस वक्त भारी तबाही मचाई है। दर्जनों लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और राहत और बचाव कार्य जारी है। एक अनुमान के मुताबिक इस भूकंप में मौतों का आंकड़ा दस हजार से एक लाख तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ देश में रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक केतन अग्रवाल की मौत ने सनसनी मचा दी है। राम मंदिर में चंदे को लेकर सामने आए हेरफेर को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। उधर इजरायल और पाकिस्तान को लेकर नए दावे से हड़कंप मच गया है। इस पिक्चर स्टोरी में पढ़ें आज की बड़ी खबरें:

वेनेजुएला में भूकंप से तबाही

लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में गुरुवार तड़के दो एक के बाद एक भूकंप के ताकतवर झटके महसूस किये गए। पहले 7.1 और फिर एक मिनट से भी कम के अंदर ही 7.5 तीव्रता का भूकंप आया जिससे देश में तबाही मच गई है। देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और भारत समेत कई देशों ने मदद का भरोसा दिया है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

केतन अग्रवाल की हत्या में नए खुलासे

पुणे के केतन अग्रवाल को उसकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी संग मिलकर मार डाला, जिसके बाद से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सिया गोयल को लेकर चेतन ने दावा किया है कि वह परिवार के डर से उसके साथ भागी नहीं, बल्कि केतन को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रच डाली।

आसिम मुनीर को लेकर भिड़े पाकिस्तान-इजरायल!

ब्राजील के एक पत्रकार पेपे एस्कोबार ने दावा किया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई US ईरान की बैठक के दौरान आसिम मुनीर की हत्या की साजिश रची थी। पत्रकार का दावा है कि इस पर पाकिस्तान भड़क उठा और इजरायल को सीधे धमकी दी थी कि 'अगर हमारे अधिकारियों को छुआ भी, तो इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे।'

खामेनेई के अंतिम संस्कार में पीएम मोदी को न्योता

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा है। बता दें कि बीते 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले में खामेनेई की मौत हो गई थी। उन्हें 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच सुपुर्दे खाक किया जाएगा।

मुंबई लोकल में मयंक की बेरहमी से हत्या

मुंबई लोकल ट्रेन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक लोकल ट्रेन में दरवाजा खुला रखने को लेकर हुई बहस के बाद शख्स ने 22 साल के मयंक लोहार की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी। इससे मयंक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां और पिता ने हत्यारे के लिए फांसी की मांग की है।

राम मंदिर चंदा विवाद

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ने की कथित चोरी के मामले में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईटी को सबूत सौंपें हैं। संजय सिंह SIT अध्यक्ष और मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के दफ्तर पहुंचे थे। यहां उन्होंने तीन पन्नों का एक पत्र और 11 जमीन सौदों के दस्तावेज सौंपें हैं।

यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नई टीम की घोषणा कर दी है। संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी की है। 19 प्रदेश अध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री और 19 प्रदेश मंत्रियों की नियुक्ति की गई है।

क्रिकेटर आकाशदीप ने रचाई शादी