वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन, 49 की उम्र में ली अंतिम सांस

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और खनन क्षेत्र के दिग्गज अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का न्यूयॉर्क में अचानक हृदय गति रुकने से 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उद्योगपति ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और माउंट सिनाई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। परिवार को उम्मीद थी कि वे पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक हृदयविदारक पोस्ट में इस दुखद समाचार को साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को याद करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है।

सोशल मीडिया एक्स पर अनिल अग्रवाल ने क्या लिखा? सोशल मीडिया एक्स अनिल अग्रवाल ने लिखा कि आज मेरे जीवन का सबसे काला दिन है। मेरे प्यारे बेटे, अग्निवेश, हमें बहुत जल्द छोड़कर चले गए। वे मात्र 49 वर्ष के थे, स्वस्थ, जीवन से भरपूर और सपनों से भरे हुए। अमेरिका में स्कीइंग दुर्घटना के बाद, वे न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में अच्छी तरह से ठीक हो रहे थे। हमें लगा कि सबसे बुरा समय बीत चुका है। लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजना थी, और अचानक दिल का दौरा पड़ने से हमारे बेटे ने हमें हमसे छीन लिया। एक माता-पिता को अपने बच्चे को अलविदा कहने के दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक बेटे को अपने पिता से पहले नहीं जाना चाहिए। इस क्षति ने हमें इस तरह से चकनाचूर कर दिया है जिसे हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने आगे लिखा कि मुझे आज भी वह दिन याद है जब अग्नि का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था। एक मध्यमवर्गीय बिहारी परिवार में, वे एक मजबूत, दयालु और उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति के रूप में बड़े हुए। अपनी मां के जीवन का प्रकाश, एक रक्षक भाई, एक वफादार दोस्त, और एक कोमल आत्मा जिसने हर किसी को छुआ जिससे वे मिले। अग्निवेश कई चीजें थे - एक खिलाड़ी, एक संगीतकार, एक नेता। उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ाई की, फिर फुजैराह गोल्ड जैसी बेहतरीन कंपनी की स्थापना की, हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन बने और सहकर्मियों व दोस्तों का सम्मान अर्जित किया। तमाम उपलब्धियों और पदों के बावजूद, वे सरल, स्नेही और सच्चे इंसान बने रहे। मेरे लिए वे सिर्फ मेरे बेटे नहीं थे। वे मेरे दोस्त थे। मेरा गौरव थे। मेरी दुनिया थे। किरण और मैं टूट चुके हैं। फिर भी, अपने इस दुख में हम खुद को याद दिलाते हैं कि वेदांता में काम करने वाले हजारों युवा भी हमारे ही बच्चे हैं। अग्निवेश आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में दृढ़ विश्वास रखते थे।

उन्होंने बताया कि वे अक्सर कहते थे कि पापा, एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम कभी पीछे क्यों रहें? हमारा एक साझा सपना था कि कोई भी बच्चा भूखा न सोए, किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न रखा जाए, हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो और हर युवा भारतीय को सार्थक काम मिले। मैंने अग्नि से वादा किया था कि हमारी कमाई का 75% से अधिक हिस्सा समाज को वापस दिया जाएगा। आज मैं उस वादे को दोहराता हूं और और भी सरल जीवन जीने का संकल्प लेता हूं। उनके सामने बहुत जीवन था। बहुत सारे सपने थे जिन्हें पूरा करना बाकी था। उनकी अनुपस्थिति से उनके परिवार और दोस्तों के लिए एक गहरा खालीपन आ गया है। हम उनके सभी मित्रों, सहकर्मियों और शुभचिंतकों के आभारी हैं जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे।