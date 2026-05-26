'पाकिस्तानी' वेदांत से CBSE को मांगनी पड़ी माफी, क्या हैं नए नियम जिस पर मचा है हंगामा

12वीं के रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही छात्रों ने OSM प्रणाली पर सवाल उठाए। विरोध बढ़ने के बाद बोर्ड ने छात्रों को अपनी आंसर कॉपी देखने की सुविधा दी। वेदांत ने भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया था।

वेदांत श्रीवास्तव। यह नाम देश भर में चर्चा में है। हाल ही में 12वीं की परीक्षा देने वाले वेदांत को बीते दिनों CBSE की लापरवाही की वजह से गहरा धक्का लगा। वह इससे जूझ ही रहा था कि सिर्फ एक शिकायत की वजह से सोशल मीडिया पर उसे पाकिस्तानी और देशद्रोही का टैग मिल गया। लोगों ने उसे बुरी तरह ट्रोल किया। अब CBSE ने खुद सामने आकर वेदांत से माफी मांगी। यह वेदांत के ट्रोलर्स के लिए करारे तमाचे से कम नहीं है। अब समझते हैं पूरा मामला आखिर है क्या।

दरअसल इन दिनों देश भर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की नए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) नियमों को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। इस पूरे विवाद के केंद्र में दिल्ली के रहने वाले वेदांत श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने इस नए चेकिंग सिस्टम की खामियों का खुलासा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी।

फिजिक्स में मिले थे कम नंबर इससे पहले 13 मई को जब सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया था। वेदांत को फिजिक्स में उम्मीद से बेहद कम नंबर मिले थे। अपना शक दूर करने के लिए वेदांत ने 19 मई को CBSE से अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांगी। हालांकि 23 मई को जब कॉपी आई, तो वेदांत के होश उड़ गए। आंसर शीट पर रोल नंबर तो वेदांत का था, लेकिन हैंडराइटिंग किसी और की थी! वेदांत ने अपनी इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की कॉपियों के साथ फिजिक्स की कॉपी का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि यह कॉपी उनकी है ही नहीं।

उन्होंने लिखा, "मैंने पूरे साल पढ़ाई की। इस परीक्षा के लिए अपनी नींद, शांति, घूमना-फिरना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और अब मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी असली फिजिक्स की कॉपी जांची भी गई है या नहीं। क्या छात्र सच में यही डिजर्व करते हैं?" वेदांत ने कहा कि दूसरी कॉपियों को देखकर कोई भी बता सकता है कि फिजिक्स की कॉपी उसकी नहीं है।

पोस्ट हो गया वायरल वेदांत का यह पोस्ट देखते ही देखते काफी वायरल हो गया और इसे 30 लाख ज्यादा व्यूज मिल गए। हालांकि परेशानी सुनने की बजाय लोग उसे ट्रॉल करने लगे। ट्रोलर्स ने वेदांत के एक्स प्रोफाइल पर लोकेशन में साउथ एशिया लिखे होने की वजह से कहा कि वह भारत का है ही नहीं। लोग उसे उसे 'देशद्रोही', 'सोरॉस का एजेंट' और 'पाकिस्तानी' भी कहने लगे । वेदांत के पिता संजय श्रीवास्तव ने बताया कि इसकी वजह से वह डिप्रेशन में भी जाने लगा। उन्होंने एक बयान में, “इस घटिया ऑनलाइन टॉर्चर के कारण मेरा बेटा सो नहीं पा रहा था। उसका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उसने डर के मारे अपना फोन तक बंद कर दिया है।”

राहुल गांधी का मिला साथ विवाद बढ़ने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वेदांत के समर्थन में खुलकर सामने आए। उन्होंने एक्स पर लिखा, "एक 17 साल का लड़का, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया। लेकिन मदद के बजाय उसे गालियां मिलीं। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे ‘एंटी-नेशनल' और 'सोरॉस का एजेंट' बता दिया।" उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार युवाओं और Gen Z से डरती है। वेदांत को कॉकरोच जनता पार्टी का भी साथ मिला।

आखिरकार झुकी CBSE बवाल बढ़ने के बाद सोमवार शाम को सीबीएसई ने खुद गलती मान ली और छात्र से माफी भी मांगी। बोर्ड के संयुक्त सचिव ने अपनी गलती स्वीकार की है। वहीं CBSE ने आधिकारिक तौर पर वेदांत को ईमेल भेजकर और एक्स पर रिप्लाई करके माफी मांगी है। CBSE ने लिखा, "समीक्षा के बाद मामले की जांच की गई है। आपकी आंसर शीट की सही कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी गई है। आपके रिजल्ट को अपडेट करने की भी कोशिश जारी है।"

क्या है यह OSM सिस्टम, जिस पर मचा है बवाल? अब समझते हैं कि CBSE का नया सिस्टम आखिर है क्या जिस कर बवाल मचा हुआ है। दरअसल सीबीएसई ने इसी साल से 12वीं के स्टूडेंट्स की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम शुरू किया था। इसमें छात्रों की कॉपियों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, और टीचर स्क्रीन पर ही उन्हें चेक करता है। नंबरों को कंप्यूटर खुद जोड़ता है ताकि टोटलिंग की गलती न हो।